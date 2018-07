Avinyó enceta el cicle Test amb 16 obres de petit format que arribaran a 11 pobles més

La plantació del Test, Cicle en Xarxa d'Arts Intenses, de Prop i de Curta Durada, ha crescut de forma tan destacada que suposa «una il·lusió brutal» en els seus impulsors, segons destaca Quim Moya, director artístic de la proposta. El cicle nascut a Avinyó el 2016, va viure en la seva segona edició una expansió a 6 municipis de la Catalunya Central, i aquest cop es dupliquen els pobles que l'acolliran fins a arribar a la totalitat de 12 poblacions que conformen la xarxa de Testimoni Escènic, projecte del centre de creació cultural Cal Gras de suport a la producció i exhibició d'arts escèniques del qual neix la proposta per impulsar les obres de petit format.

La tercera edició del Test s'encetarà aquest cap de setmana a Avinyó, on entre divendres i dissabte es podran veure 16 obres de diverses disciplines: teatre de text, performances, circ, dansa, música... i per a tots els públics. I a la tardor, els caps de setmana d'octubre i novembre, aquestes propostes arribaran a Artés, Cabrianes, Callús, Gironella, Navarcles, Navàs, Sallent, Santa Maria d'Oló, Sant Feliu Sasserra, Santpedor i Sant Salvador de Guardiola.

La novetat és el canvi en el calendari a Avinyó: de la tardor al juliol, per poder allargar la jornada «per gaudir d'un Test més gamberro», en paraules del regidor de Cultura, Francesc Serra. D'aquesta manera, els responsables de la resta de municipis podran veure en directe els espectacles abans de decidir «de forma més objectiva» quins programen, destaca Agustí Comas, president del Consell Comacal del Bages, que subratlla que el cicle «enriqueix culturalment perquè aporta nous formats a la comarca que sinó potser no arribarien».

A diferència de les altres edicions, a Avinyó no hi haurà concerts d'inauguració i cloenda, fet que permet incrementar l'oferta d'obres de curta durada, d'entre 15 i 20 minuts. Les que es programen se seleccionen a través d'una convocatòria, i aquest cop s'hi han presentat 70 propostes. Totes les obres es podran veure al recinte del centre cívic Can Tutó i l'Aula de Música, en espais no convencionals com el terrat, el pati, el centre d'interpretació, les aules... Cada companyia realitzarà tres funcions del seu espectacle i en certs moments es representaran cinc obres simultàniament. El públic haurà de crear-se el seu propi recorregut escènic i es repartirà pels diversos espais. En l'anterior edició es van vorejar els 200 espectadors i si aquest cop s'arriba als 250 «ja serà un col·lapse», destaca Serra. Cal tenir en compte que es trata d'un cicle que potencia la proximitat entre els artistes i el públic, i que això requereix d'espais de capacitat limitada.