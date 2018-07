La Universitat Catalana d'Estiu porta cinc nits de concerts gratuïts a la plaça Major, amb Gossos com a cap de cartell

La Universitat Catalana d'Estiu, que enguany, amb motiu del 50è aniversari, tindrà una extensió a Manresa, tindrà tota la part acadèmica i de debats, però també una part musical, cada vespre, a partir de demà i fins dilluns. Un petit festival, gratuït i al cor del Centre Històric, amb un cap de cartell clar, el grup manresà Gossos, que enceta a Manresa la gira d'estiu dels seus 25 anys.

La regidora de Presidència i Comunicació, Àuria Caus, juntament amb Pep Garcia, coordinador dels concerts, i Oriol Farré, membre de Gossos, han fet la presentació dels concerts, aquest matí. Tots tindran lloc a les 10 del vespre, a la plaça Major, i seran oberts a tothom, gratuïts.

Aquest dijous, obrirà el foc el grup eivissenc Projecte Mut, una proposta de folk-rock català festiu i mediterrani: l'endemà, divendres, la vella Dixelend, un autèntic clàssic del jazz de casa nostra; dissabte, Gossos tocaran a la plaça Major de la seva ciutat per primer cop, i faran un concert amb èxits de la seva trajectòria; diumenge serà el torn del talent musical femení, amb les veus de Txell Sust i Gemma Humet; i dilluns, tancarà la proposta l'espectacle hilarant i amb molt missatge de Guillem Albà i la Marabunta.

En la presentació, Àuria Caus ha afirmat que la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) reforçarà el caràcter de Manresa ciutat universitària, però alhora deixarà un "pòsit cultural", també en el marc de la capitalitat cultural. Alhora, ha recordat que els concerts a la plaça Major fan realitat l'objectiu de "donar vida al Centre Històric. A la plaça, on hem tingut voleibol platja els darrers dies, on ara tindrem aquests 5 concerts, i a l'agost la Festa Major, cada cop hi passen més coses, cada vegada té més vida. Ens queda tot molt ben lligat".

Al seu torn, Pep Garcia ha remarcat també que l'esperit de la UCE de Prada també inclou una part cultural i lúdica, més enllà de l'acadèmica, amb les conegudes "Nits de Prada", que inspiren també aquest proposta de concerts manresans. Garcia ha explicat que, en el fons, "som davant d'un petit festival al centre de Manresa: cinc nits seguides de concert, un fet inèdit al Centre Històric, i que a més lliga amb l'esperit d'oferir música diversa, per a públics diferents, i de diverses parts també dels Països Catalans".

Oriol Farré, músic i membre de Gossos, ha afirmat que li fa una il·lusió especial ser present a la UCE, on havia anat de petit, acompanyant el seu avi que hi havia fet de professor. Per a ell, Prada "és un lloc de referència, on des de fa molts anys es pot copsar l'esperit i la manera de fer les coses dels Països Catalans".

Farré ha remarcat el creixement de la vida cultural de Manresa ("ara si muntes una proposta, has de mirar que no n'aixafis alguna altra") i ha celebrat molt especialment poder tocar a la plaça Major, on "sovint, per obstacles diversos, molèsties a veïns... no és fàcil fer-ho". Per a ell, que la UCE hagi apostat pel Centre Històric i la plaça Major "és una idea excepcional perquè és un espai preciós, desaprofitat encara a nivell musical. Això crearà un precedent i pot tenir continuïtat. Podem estar començant una història molt bonica".

Ja centrant-se en Gossos, Oriol Farré ha recordat que mai no han fet un gran concert a la plaça Major de Manresa, i per això els fa especial il·lusió. A final d'any tancaran la seva gira dels 25 anys al Kursaal, però abans faran aquest concert, el primer a l'aire lliure amb el repertori sencer de la gira dels 25 anys. També ha afirmat que aquest cap de setmana coincideix amb el Canet Rock, on han estat presents alguns anys, però "enguany diem orgullosos que... nosaltres ens quedem a casa".