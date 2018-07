Vilada reparteix els premis Aurora Bertrana

?Vilada va lliurar, divendres al local Pirineus, els premis del VIè Concurs literari Aurora Bertrana en una convocatòria que va rebre 7 treballs en la categoria infantil i 77 en la d'adults. En la categoria Infantil el primer premi va ser per a l'obra El viatge Misteriós, de Júlia Giró, i el segon, per a Xènia Cortina, amb Viatge en el temps a l'antiga Roma. En els adults, Xavier Mas es va endur el primer premi amb Desconeguts, i el segon va ser per a M. Concepció Torres, per Paraules invisibles.