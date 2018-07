Manresa estrena la plaça Major com a escenari de cinc nits seguides de concerts

Dia i nit d'estrenes. La plaça Major de Manresa serà l'escenari, per primer cop, de cinc nits de concerts correlatius i gratuïts. Des d'avui i fins dilluns. I Gossos, cap de cartell, s'estrenarà amb un gran concert a la plaça gran de la seva ciutat, el primer a l'aire lliure amb el repertori sencer de la gira dels 25 anys, que celebren aquest 2018. Un «petit festival al mig de Manresa el juliol», com el va definir ahir el gestor cultural Pep Garcia, coordinador dels concerts, que s'instal·la a la capital del Bages per ser, des d'avui, la primera seu fora de Prada de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que compleix 50 anys. Tot, emmarcat en la capitalitat cultural que ostenta Manresa.

Si Àuria Caus, regidora de Presidència i Comunicació, ressaltava que els concerts fan realitat un dels objectius del govern de la ciutat, «donar vida al Centre Històric», a més de reforçar el caràcter de Manresa com a ciutat universitària, Pep Garcia i Oriol Farré, de Gossos, remarcaven el fet «inèdit» de les cinc nits seguides de concert a la plaça Major. Es començarà, aquesta nit, amb el folk-rock dels eivissencs Projecte Mut (avui); continuarà el jazz d'uns clàssics del país, com La Vella Dixieland (divendres); seguirà el repertori de 25 anys dels amfitrions, els manresans Gossos (dissabte); es posarà en relleu el talent femení de les veus de Txell Sust i Gemma Humet (diumenge); i es clourà amb una proposta festiva, hilarant, divertida i amb missatge, amb el clown Guillem Albà i la música de la Marabunta (dilluns). Tots els concerts començaran a les 10 de la nit i la previsió és que s'acabin abans de la mitjanit.

Per a Garcia, les cinc propostes, diverses, inspirades en les conegudes Nits de Prada, estan pensades perquè tothom s'hi senti convidat: «Els concerts no són ni per a joves, ni per a grans, ni per a entesos, són una invitació a la festa». Farré va fer un salt al passat quan va explicar que li feia especial il·lusió participar en els concerts de la UCE perquè, amb el seu germà Roger, havien anat de petits a Prada, on el seu avi feia de professor. Per al músic, que l'Ajuntament i la UCE hagin apostat «pel centre i per la plaça és una gran idea perquè musicalment està molt desaprofitada. A més del concert del correfoc, aquest festival pot marcar un precedent i, si funciona, tenir continuïtat».

Si la idea de fons és, apuntava Pep Garcia, fer de la plaça Major una «plaça popular, una àgora de cultura», Oriol Farré demanava, literalment, «ocupar-la».