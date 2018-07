Universal Music acusa la guanyadora d'Eurovisió de plagi

La discogràfica Universal Music Group ha advertit els creadors de "Toy", la cançó que li va valer el triomf a la israeliana Netta Barzilai aquest any a Eurovisió, que l'enganxós tema podria ser un plagi d'un de la banda nord-americana White Stripes, van informar avui mitjans locals.

Els compositors Doron Medalie i Stav Beger According van rebre fa dues setmanes una carta d'Universal que avisava d'una presumpta infracció dels drets d'autor a causa del suposat semblança entre la cançó israeliana i el conegut èxit "Seven Nation Army" publicat el 2003, ha apuntat avui el diari Haaretz.

"No s'ha rebut cap demanda legal, només una carta preliminar de clarificació sobre l'assumpte", va dir l'agent de Barzilai. Medalie, que també va confirmar la recepció de la missiva, va viatjar ahir a EUA per reunir-se amb representants d'Universal, va recollir el portal digital Ynet. "Ens va sorprendre rebre una carta d'aquest tipus, però el manejarem. Estic segur que en les pròximes dues setmanes aquest assumpte estarà resolt amb satisfacció per les dues parts", va dir Medalie, mentre que Beger va afirmar que quan compon no té "altres cançons" al cap. "Generalment, vivim en un món on hi ha una línia molt fina entre el plagi i la similitud, i totes les melodies possibles ja han estat inventades", ha assenyalat el coautor.

Segons les normes d'Eurovisió, els temes que participen en el concurs han de ser originals.

Si es provés el plagi, la cançó podria quedar desqualificada i el festival no es celebraria a Israel, però de moment la Corporació de Radiodifusió Pública del país no ha estat notificada de cap infracció i segueix amb els preparatius per a celebrar la propera edició, que encara no té ciutat seu.