La Fira Mediterrània exporta el «Llibre Vermell de Montserrat» a Alemanya

L'Esbart Dansaire de Rubí, el Cor de Cambra Francesc Valls i l'ensemble Magister Petrus interpretaran aquest cap de setmana els Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat al Festival de Rudolstadt d'Alemanya, el més gran i un dels més prestigiosos d'Europa pel que fa a la cultura popular i les músiques d'arrel, gràcies al seu pas l'any passat per la Fira Mediterrània de Manresa. L'actuació tindrà lloc dissabte a l'imponent pati d'armes del castell de Heidecksburg després que Bernhard Hanneken, director artístic del certamen, assistís com a programador a l'edició passada del mercat manresà.

El Llibre Vermell no és l'única proposta artística que ha sortit de les fronteres catalanes gràcies a la Mediterrània: en la seva edició dedicada a Catalunya, l'Smithsonian Folklife Festival dels Estats Units ha programat diversos grups mitjançant la fira, membre del comissariat del programa català a Washington, com Maria Arnal i Marcel Bagés, Les Anxovetes, la Cobla Catalana dels Sons Essencials, Joan Garriga, Yacine & the Oriental Groove, la cantant aranesa Alidé Sans, el mestre de dansa Ivan Caro, l'esbart Ciutat Comtal i la Federació Catalana de Catifaires, entre d'altres. També s'han pogut veure a l'exterior propostes programades a Manresa, com les de Chicuelo & Mezquida a Algèria, Biflats a Castella i Pau Figueres a Portugal, entre d'altres. Aquestes accions s'inclouen en el pla d'acció estatal i internacional de la fira.