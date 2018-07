Gandhi i la situació política al país amb Venturós i Raqib

? La presentació del llibre, que ahir va omplir la sala de sessions de l'ajuntament de Berga, va tenir com a protagonistes l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós; l'editor i traductor del llibre, Joan Solé, i Jamila Raqib, directora de l'Albert Einstein Institution de Boston, entitat fundada per Gene Sharp, principal estudiós contemporani de la resistència noviolenta i prologuista del llibre. La presentació va servir per relacionar la desobediència de Gandhi amb la situació política i social catalana.