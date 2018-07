Sant Mateu recorda els incendis amb The River Troupe Gospel Sallent

The River Troupe Gospel Sallent durant una actuació

The River Troupe Gospel Sallent durant una actuació Arxiu/Salvador Redó

Com cada any, Sant Mateu de Bages recorda els incendis que van assolar el municipi els anys 1994 i 1998, amb un concert amb el lema "Pel Verd Després del Negre". Enguany, el concert ´Gospel & Tribute´ es celebrarà el dissabte, 7 de juliol a 2/4 de 9 del vespre, davant de l'església de Sant Mateu de Bages i anirà a càrrec The River Troupe Gospel Sallent.

La formació, dirigida per Vicen Alfonso i Jaume Riu, oferirà un repertori variat. Presentarà el seu nou espectacle que combina temes gospel amb els que ells anomenen Tribute, un homenatge a artistes que han marcat la història de la música com Madonna, Marvin Gaye, U2, Dolly Parton, Michael Jackson, Carole King i Leonard Cohen..

The River Troupe Gospel un cor nascut l´any 2010 de la Coral La Troupe del Riu, és format actualment per més de 60 cantaires amb una dimensió intercomarcal amb cantaires de Sallent, Cabrianes, Balsareny, Avinyò, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Súria, Berga, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Artés i Barcelona i l´acompanyament musical de la Banda TRTG.

El concert està organitzat per l'Agrupació Cultural Riubrogent i l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages.