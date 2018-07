Setena Generació es mostra en societat

Nascut a Barcelona el 1970 però resident al Berguedà des de fa 15 anys, Joan Solé, escriptor i traductor, va decidir l'any passat tirar endavant un projecte editorial amb seu a Avià. Es tracta del segell Setena Generació, que ahir es presentava oficialment a la comarca amb el llibre Mahatma Gandhi: Desobediència i resistència civil noviolentes. Textos essencials, la primera antologia del «pensament polític i social» en català del líder pacifista hindú, explica Solé, traductor, també, del llibre.

Setena Generació és una petita editorial formada per tres persones, Joan Solé, Dolors González i Víctor Sabaté, que ha nascut amb la intenció, diu Solé, «de recuperar la idea de catàleg» en la línia d'editorials com Sembra Llibres o la manresana Tigre de Paper, que estan fent una feina molt interessant», i amb l'assaig, «en un sentit ampli i variat», com a gènere central. L'objectiu és portar al paper el debat sobre «qüestions controvertides de la nostra societat».

Van començar amb un estudi a fons sobre les clàusules abusives en contractes hipotecaris ( Protección frente a cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios, del magistrat Guillem Soler, reconegut per haver estat el primer jutge a presentar al Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat sobre els judicis hipotecaris), i van continuar amb un al·legat a favor de la legalització del cannabis ( Plantar cannabis con el corazón, de Juan Reina).

La violència institucional de l'1-o a Catalunya el va empènyer, subratlla Solé, a buscar referents sobre la resistència civil no-violenta que s'han traduït en la selecció de textos presentada ahir a Berga (vegeu desglossat) i encapçalada per una reflexió sobre l'actualitat de Gandhi escrita per Gene Sharp, el principal estudiós contemporani de la no-violència», mort el gener del 2018 als 90 anys. El llibre, editat aquest mes de juny i del qual s'ha fet un tiratge d'un miler d'exemplars, se suma a una altra novetat de l'editorial berguedana: E sperança activa. Com passar per aquest món sense amagar el cap sota l'ala, de Joanna Macy i Chris Johnstone, un volum sobre ecofilosofia que, com diu l'editor, «a banda del prestigi dels autors, arriba avalat per l'activista Naomi Klein». De cara al setembre, Setena Generació té previst treure al mercat Dos mil anys d'humor contra tirans. Els grans escriptors de tots els temps ridiculitzen el poder (Mark Twain, Shakesperare, Montaigne, Cervantes, Flaubert, etc.).

Segons Solé, l'editorial berguedana vol treure com a màxim uns cinc llibres l'any: «Ben pensats i ben triats. No cal saturar ni les llibreries ni el mercat. La nostra idea és anar fent catàleg perquè també tenim clar que els temes que tractem tenen un espai i un tipus de públic diferent de les editorials tradicionals». El segell va començar editant en castellà els dos primers títols i els tres següents han estat en català. L'editorial continuarà traduïnt autors forans i editarà assajos d'autors d'aquí.