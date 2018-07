El Campus Gospel de Rajadell s'estrena de cara al públic amb un concert vibrant

Un concert ple de força dels Singing Sensations Youth Choir va obrir ahir al vespre les actuacions per al públic del catorzè Campus Gospel de Rajadell. El grup, format per nens i joves a partir de set anys de la ciutat nordamericana de Baltimore, es va posar a la butxaca un públic entregat que no va parar d´interactuar i gaudir de la música. Els campusins, les persones que aquests dies participen als tallers de gospel que es fan a Rajadell, hi van tenir un paper destacat interpretant alguns temes juntament amb el cor de Baltimore. El Singing Sensations Youth Choir és un referent per a les formacions en què, des de la música i les arts, es treballa la integració i el desenvolupament dels joves assolint un alt nivell artístic.

El Campus Gospel de Rajadel acull des d´aquest dijous més d´un centenar de persones que participen als diferents tallers i activitats organitzades en aquest petit municipi del Bages. Es tracta d´un esdeveniment que combina la formació en música gospel amb concerts oberts al públic de primeres figures del gènere. El proper concert tindrà lloc avui dissabte a les 10 de la nit i anirà a càrrec de Linda Tillery&the Cultural HeritageChoir. Serà l´actuació més destacada d´aquesta 14a edició del campus.

Diumenge al matí se celebrarà una sessió especial anomenada Sunday Service oberta a tothom qui vulgui assistir-hi al mig de la natura. Consistirà en una activitat de cant espiritual dirigida per Linda Tillery i Terrance Kelly. Es recrearan les misses afroamericanes que se celebren cada diumenge al matí a moltes comunitat americanes. Aquest serà el dia més familiar del festival. Hi tindrà lloc el Mini Campus, una activitat adreçada a nens i nenes de 6 a 12 anys i que consistirà en un taller de Laia Badrenas.

I el darrer concert arribarà diumenge, a dos quarts de 8 del al vespre, amb l´actuació dels Esclat GospelSingers& Esclat Junior que presentaran una selecció del temes dels darrers espectacles.