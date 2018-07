Dos gegants a Sant Benet

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages va arrencar dijous a la nit amb 350 espectadors a la platea dels jardins de Món Sant Benet i quatre gegants a l'escenari. Dos d'ells, de cos present: els germans Gerard (violí) i Lluís (violoncel) Claret, que enguany celebren mig segle de trajectòria. Els altres dos hi van ser a través de la seva obra: Maurice Ravel i Zoltan Kodaly, autors de dos dels duets per a violí i violoncel més rellevants de la història de la música.

Sols sobre la tarima, els Claret van exhibir talent i ofici. La Sonata de Ravel va mostrar la tristor torturada del moment en què va ser escrita, poc després de la massacre de la 1a Guerra Mundial. El to va canviar quan els bessons van fer sonar el Duo Op.7 de Kodaly, una peça més alegre, creada just uns anys abans (1914), quan Europa encara no havia embogit de sang.

Haydn en el preludi i Beethoven per oferir un bis van completar la vetllada inaugural, que va regalar la portentosa capacitat dels Claret per tocar dos instruments com si fossin una orquestra.