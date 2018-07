L'Elles encarrega una col·laboració entre la cantautora Anaïs Vila i la pianista Clara Peya

El festival Elles de Sant Iscle, que dona veu a les dones que fan música, tenia pendent programar la cantautora santpedorenca Anaïs Vila. És una artista que, a banda dels seus mèrits musicals, es volia fitxar per raons de veïnatge, però no s'ha aconseguit fins ara quadrar els calendaris. De tota manera, ha valgut la pena esperar, perquè ara es presentarà al certamen, que el divendres 13 i el dissabte 14 de juliol arribarà a la seva cinquena edició amb una proposta única, juntament amb la pianista i compositora Clara Peya, que té arrels igualadines i ja ha actuat al festival Elles. La col·laboració d'aquestes dues amigues és un encàrrec de l'Elles, que impulsen Rosa Vilanova, del Mas de Sant Iscle, i el promotor cultural Pep Garcia. Vila, que està presentant el seu segon disc, Fosc, cançons per veure-hi clar, interpretarà en aquesta ocasió les peces de Peya, que ja té set discs (el darrer, Oceanes, del 2017) i muntatges tan diversos com un musical familiar, una òpera o composicions per a muntatges teatrals; però la compositora també interpretarà al piano cançons de la santpedorenca.

Aquesta original proposta arribarà en la segona jornada del festival, conjuntament amb l'actuació de La Otra y las Locas del Co. La Otra és una cantautora madrilenya que fa cançó protesta amb «molta gràcia». L'acompanyen les quatre integrants de Las Locas del Co..., que li fan cors i coreografies.

El festival Elles s'encetarà el divendres amb una altra doble proposta tant elèctica com la primera. Obrirà la nit La Folie, premiat com a grup revelació dels premis Enderrock 2018, tot i que els programadors els van escollir abans d'aquest reconeixement. «Vam tenir bon ull», diu Garcia. Amb el seu pop, rock i folk fan una música positiva, ballable i lluminosa, com indica el títol del seu segon disc, La Foliecitat. Es complementaran amb Marion Harper, que ja va ser a l'Elles el 2015 i ara hi podrà mostrar la seva evolució. Arribarà a Sant Iscle havent passat pel Primavera Sound d'enguany. Nascuda a Montevideo i establerta a Catalunya, canta en anglès i proposa un pop elèctric molt delicat.