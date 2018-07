? L'espai Emergents, encetat l'any passat, tornarà a donar l'oportunitat a noves veus del territori per mostrar el seu repertori incipient. Aquesta «petita plataforma» es posarà en marxa a partir de les 8 del vespre, quan s'obrirà el recinte. En aquesta ocasió hi participaran Ari Gabriel, sallentina de 21 anys; Cèlia Vila, que és de Calders i té 22 anys; i el grup Sèlia, format per Anna Moseguí (Manresa), Àuria Iglesias (Santpedor) i Laia Tatjé (Salelles).