El festival Test d'Avinyó fa palesa l'efervescència del microteatre

La societat accelerada d'avui dia ha donat ales al microteatre, i l'èxit de públic del Festival Test d'Avinyó ha fet palès que aquest format de representacions teatrals cada cop té més adeptes. Els 300 espectadors que es van apropar al centre cívic de Can Tutó, on es va celebrar el festival, van tenir l'oportunitat de veure representacions amb un guió frenètic, espectacles de dansa i teatre infantil. Tots amb el denominador comú que duraven menys de mitja hora.

Una de les sales de Can Tutó, per exemple, es va convertir en un vell magatzem en desús on un home es va despertar atordit i lligat de mans i peus. En menys de vint minuts intenta descobrir qui l'ha dut fins allà i la manera de fugir-ne. Els guions intensos i directes s'imposen en aquest format teatral per atrapar i colpir el públic. En aquesta edició, el festival, que va començar divendres i va acabar ahir a la nit, ha demostrat que totes les disciplines escèniques tenen cabuda en el microteatre. «No només hem pogut oferir més propostes, fins a 16, sinó més varietat, ja que hem acollit des de dança fins a espectacles per a tota la família», explicava Quim Moya, director artístic del festival. Els 300 espectadors que va acollir ahir el Test significa un augment de prop de 100 persones respecte a l'edició de l'any passat.

«Hi hem portat el nostre primer espectacle de microteatre, Duérmete niño. Cada cop hi ha més festivals que acullen representacions amb aquest format. Crec que, avui dia, a la nostra societat tot va molt ràpid i les experiències són fugaces. Aquest tipus de representacions són un repte creatiu i tenen el poder de ser molt propers als espectadors i directes», explicaven Anna Prats i Xavi Àlvarez, de la companyia La niña bonita.

Avinyó ha estat el tret de sortida de les companyies que ahir van escenificar els seus espectacles. A la tardor, les representacions viatjaran per dotze pobles del Bages.