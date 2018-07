Carles Cases amplia el cicle de concerts fins al 21 de juliol

El compositor sallentí Carles Cases ha ampliat el cicle de concerts que, des del 23 de juny ofereix, per primera vegada sol, ell i el seu piano, en un espai molt especial: el seu estudi a l'ermita de Sant Esteve de Comià, al Borredà, on viu i treballa des de fa anys. El cicle, que havia de durar tres caps de setmana, fins el passat diumenge, s'ha ampliat al 14 i 15 i 21 de juliol, a les 7 de la tarda. El preu és de 25 euros i les reserves es poden fer a carlescases@yahoo.com

La idea del sallentí, amb aquest format íntim, en una sala amb capacitat per a una trentena de persones, és que l'experiència serveixi com a prèvia per a una futura gira de concerts de petit format.