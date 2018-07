L'objectiu del campus és que tothom gaudeixi de la música

? Ramon Escalé és el director artístic del campus de gospel de Rajadell. Explica que aquí la gent «no ve tant a aprendre a cantar sinó que venen a gaudir de cantar. Aquí venen artistes americans negres que són els inventors d'això, anem a l'arrel. No és un curs d'estiu. Es tracta de venir a disfrutar de la música, de compartir, la música és una excusa per conviure i estar a gust amb la gent per experimentar, sentir, viure. La gent ve a buscar un tipus d'experiència molt especial».

Per a ell el més destacat d'enguany és «la consolidació d'una cosa que va sola» gràcies als anys d'experiència i la feina de moltes mans. Un campus que «no és gaire conegut, ho coneix molt poca gent, realment». Aquest model és la seva aposta perquè, si fessin quelcom més a l'engròs, « aleshores ens ficaríem en un tipus d'història que no sabem si és la que volem». Per a Escalé, poder «dur un cor de Baltimore o una gent de Califòrnia és important, no és tan senzill. La gent ve a buscar un tipus d'experiència personal.

Qui fa possible tot plegat és un grup d'una quinzena de persones. Organitzar-ho «és un desgast d'energia molt bèstia». La gran majoria són voluntaris. Cada any, els organitzador fan balanç i decideixen si hi haurà una nova edició. «És molt maco però desgasta perquè implica un esforç físic i mental» . L'organització recau en l'Esclat Gospel Singers amb el patrocini de l'Ajuntament de Rajadell i el suport de col·laboradors.