Sons del Camí estrena l'atri de la Seu en un cicle que tancarà Maria del Mar Bonet

Un cicle «consolidat» que es defineix per la seva «singularitat» i la «qualitat» dels noms que formen el programa. Així definia ahir Joan Calmet, regidor de Turisme de l'Ajuntament i responsable de Manresa 2022, el cicle Sons del Camí que aproparà a la ciutat «música contemplativa i espiritual» del 18 al 27 de juliol i que tancarà, com a plat fort, la cantautora malloquina Maria del Mar Bonet.

La presentació de l'oferta musical, que arriba a la cinquena edició, es va fer ahir a l'atri de la Seu, «un espai ara poc utilitzat però que el segle passat havia ofert fins i tot sarsueles», explicava Calmet. L'atri de la Seu és un dels dos espais que s'incorporen com a novetat en el cicle, al costat dels jardins de la Cova, que l'any passat no es van poder estrenar per la pluja.

Una altra de les novetats de Sons del Camí, que va néixer l'any 2014 en el marc del programa cultural del projecte Manresa 2022 i en el context de les Festes de Sant Ignasi, és que deixa de ser gratuït. Quatre dels cinc concerts seran de pagament, un canvi de rumb que ha de garantir l'oferta i, en especial, segons Calmet, «la qualitat dels concerts en aspectes de producció». El 20 % de la taquilla es destinarà, va subratllar el regidor, a l'ONG Associació Catalana per la Pau. Els preus, amb el patrocini de la Caixa, seran «populars», explicava el coordinador del cicle Albert Galbany: de 8 a 15 euros. I un abonament de 36 euros per als 6 concerts.



Un cartell eclèctic

Galbany va subratllar com a característica del cicle l'«eclecticisme» del cartell, que ha de servir per «descobrir noves músiques, d'estils molt diferents però amb l'espiritualitat de nexe comú». Obrirà el cicle el 18 de juliol Hutsun, un duet provinent del País Basc, lloc d'origen del «camí ignasià», que a través de l'espectacle Txalaparta Hutsa omplirà el parc de la Seu de sons arcaics i d'un instrument ancestral. Aquest serà l'únic concert gratuït del cicle.

Sons del Camí continuarà amb un altre duet: Nadishana & Davidyants, el 19 de juliol, a l'atri de la Seu. Un dels concerts «imperdibles», a parer de Galbany, que permetrà descobrir un músic siberià -Nadishana- que domina «un centenar d'instruments», acompa-nyat del baixista Davidyants. Tancarà la primera setmana de Sons del Camí el projecte d'Arianna Savall i Petter Udland Johansen, Hirundo Maris, amb el contrabaixista Miquel Àngel Cordero. El trio oferirà, a l'atri el 20 de juliol, el seu darrer projecte, La Rosa dels Vents, un repertori amb «aires de mar» i cançons tradicionals sueques, catalanes i sefardites: «un viatge pel temps i la geografia».

El quartet Airun, «poc coneguts però que encaixen perfectament en el cicle», segons Galbany, convertiran en música «texos místics» de Llull i Teresa de Jesús. Serà a Mystica, un espectacle «introspectiu i sorprenent», que es veurà a l'atri el 25 de juliol. La música antiga allunyada de l'academicisme i passada pel sedàs «del coneixement de les músiques del món» serà la proposta d'EVO, liderat pel valencià Efrén López, un dels artistes que, afirmava Galbany, «hem intentat portar des de la primera edició del cicle». Serà el dar-rer concert a l'atri, el 26 de juliol.

Sons del Camí es tancarà amb el nom que exerceix de cap de cartell: Maria del Mar Bonet, que amb el guitarrista Borja Penalba celebrarà els 50 anys d'escenaris als jardins de la Cova, el 27 de juliol.