Visites a la Seu en horari de vespre

? La Seu ha convocat tres visites guiades a l'equipament els dies 18, 19 i 20 de juliol com a prèvia del cicle Sons del Camí, però obertes a tothom. Les «Vesprades a la Seu» es faran en un horari gens habitual, de les 19.30 a les 20.45 h (quan la Seu ja és tancada al públic), i es podrà visitar el claustre, la nau central i la primera coberta. Per assistir-hi cal reservar plaça trucant al 93 872 15 12 o bé enviant un mail a l'adreça gestio@seudemanresa.cat. El preu és de 6 euros; gratuït per als menors de 16 anys.