Localitzen una tomba inesperada en un edifici medieval civil a les Guixeres de Súria

Una tomba amb restes humanes en una de les estances de la torre del Puig de Sant Pere. Aquesta ha estat la inesperada troballa amb què es va tancar, a final de la setmana passada, la catorzena Campanya d'Excavacions Arqueològiques al jaciment medieval de les Guixeres de Súria. La tomba va ser descoberta justament un dia abans de la cloenda, en les restes d'aquesta edificació que fins ara es considerava exclusivament de caràcter civil. I com explicava l'arqueòloga Roser Arcos, codirectora dels treballs amb Cristina Belmonte, «no és habitual» la presència d'una tomba en un edifici medieval de caràcter no religiós. Tant Arcos com Belmonte ja havien participat en anteriors edicions de la campanya d'excavacions.

La tomba, que va acabar de ser excavada després de la visita de cloenda d'aquesta edició, s'afegeix a la troballa de les restes d'un altre individu que enguany també han estat localitzades dins de l'entorn de la torre. En el transcurs de la visita de cloenda, Arcos va explicar que els primers indicis assenyalen que la tomba de la torre no sembla anterior a la construcció d'aquesta edificació, tot i que caldria una anàlisi científica per determinar l'antiguitat de les restes. La direcció arqueològica de la campanya encara està valorant possibles hipòtesis que expliquin aquesta insòlita troballa però apunten que la tomba podria datar del segle X.

La campanya va començar el passat 25 de juny, amb la participació d'unes 25 persones voluntàries, majoritàriament joves. Com en anys anteriors, hi han pres part alumnes de l'Institut Mig-Món i persones adultes interessades en la recuperació i preservació del patrimoni històric de la vila.Els treballs d'aquesta edició han estat centrats novament en la torre del Puig de Sant Pere i en les restes de l'església preromànica de Sant Pere del Puig.

A la zona ocupada per la sagrera d'aquest antic temple, enguany han estat localitzades noves tombes amb les restes d'un infant i de dos nadons, que s'afegeixen a les que van ser descobertes en aquest indret en anys anteriors i que amplien l'espai d'aquest lloc d'enterraments. A més de les restes humanes, enguany també hi ha estat trobats nombrosos fragments de ceràmica.

En la visita de cloenda també hi va participar l'alcalde Josep Maria Canudas, a més de la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, de la directora de l'Institut Mig-Món, Maria Rovira, i representants d'algunes de les entitats i empreses col·laboradores, així com membres de la família propietària dels terrenys. L'alcalde Josep Maria Canudas va agrair el treball i la col·laboració de totes les persones, entitats i empreses que han fet possible aquesta nova campnya. Segons el batlle surienc, l'Ajuntament «seguirà apostant» per aquesta iniciativa de descobriment i revaloració del patrimoni històric. La directora de l'Institut Mig-Món també va mostrar la seva satisfacció per la participació dels alumnes en les excavacions i el seuvalor pedagògic i de descobriment de l'entorn.