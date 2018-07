El manresà Carles Gilabert debuta com a autor teatral amb un monòleg biogràfic

Els escrits que Carles Gilabert (Manresa, 1970) ha anat desant al calaix al llarg dels anys emergeixen ara a la superfície en forma de monòleg teatral. Del 13 d'octubre a l'11 de novembre, l'actor bagenc estrenarà al Círcol Maldà de Barcelona la peça Res em fa major, on en poc menys d'una hora despulla l'ànima del nen que encara habita dins de l'home. «No parlo en un to autobiogràfic al cent per cent», afirma l'intèrpret, «però es pot entendre que el personatge és un alter ego meu».

«Feia temps que em voltava pel cap fer alguna cosa amb els meus textos», apunta Gilabert, «fins i tot amb alguns que vaig escriure sense pensar mai que poguessin arribar a un escenari». Filòleg de formació, el manresà ha cultivat la passió de l'escriptura en contes, poemes, textos breus i, fins i tot, frases que publicava en una revista digital. «He recuperat alguns d'aquests textos, i també els que vaig escriure en els dos cursos de dramatúrgia que vaig realitzar a la Sala Beckett», afegeix.

Sota la direcció de Montserrat Butjosa, a qui Gilabert ja coneix de les col·laboracions que la granollerina ha dut a terme amb la companyia Parking Shakespeare, Res em fa major esdevé «un calidoscopi de mi mateix, un poliedre on es reflecteixen les diferents cares del Carles, perquè els escrits són de diferents moments de la meva vida i van ser creats a partir d'estats d'ànim diversos». Per tot plegat, l'obra és «un viatge pel Carles des dels records d'infantesa fins als pensaments i la filosofia de vida de l'adult».

Tot i el pòsit d'experiència personal que amara la peça, Gilabert convida el lector a compartir imaginaris. «Hi ha un fil més formal que conceptual», precisa: «es va saltant d'una cosa a una altra, però aquests números van quedant lligats per l'espai». L'escenari s'omple de llums i altres objectes que «poden ser usats d'una manera diferent de l'habitual, i així una butaca pot ser una trinxera i una nevera, una frontera». Amb aquest joc, el manresà crea «un espai oníric».

Les funcions tindran lloc els dissabtes i diumenges, a les 20.30 h, excepte el dia 27 d'octubre. Les entrades ja són a la venda.