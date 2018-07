Roger Mas actua dissabte a Cardona presentant "Parnàs"

Roger Mas visitarà Cardona per presentar el seu nou disc, Parnàs, el proper dissabte 14 de juliol, a les 21h, a la col·legiata de Sant Vicenç del castell de Cardona. El cantautor de Solsona està de gira presentant el nou disc d'aquest 2018, on hi trobem noves cançons, adaptacions de cançons tradicionals o antigues i poemes musicats d'autors com Amadeu Vidal, Toni Goli, Miquel Martí Pol, Joan Maragall o Salvador Espriu, entre altres.

El concert està organitzat per l´Ajuntament de Cardona, la Fundació Cardona Històrica i l´Agència Catalana de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Les entrades es poden adquirir el mateix dia del concert per un preu de 15 euros o, de manera anticipada, a 12 euros, al web de la Fundació Cardona Històrica.

Roger Mas encarna com ningú el prototip del cantautor: agermanar música i poesia, autoria i interpretació, però també novetat i tradició. Ho ha demostrat a cada disc, reinventant-se en trobador incipient, crooner de cobla, artista tel·lúric, bluesman rutilant, estrella del pop, rapsode profund o un doll de veu fonda. Tots encarnats en els temes, estils i grups més diversos.