Les tres candidates a cançó de l'estiu

1. «La cintura»

És una cançó del cantautor espanyol Álvaro Soler que es va estrenar com a single del seu àlbum «Mar de colores» el 29 de març de 2018. Actualment han vist «La Cintura» 77.871.050 persones i ha obtingut el disc de platí després de vendre més de 40 000 còpies. «La Cintura» està en el top 1 en cadenes i web com: Los 40, Digital De León, El Mundo.



2. «Lo malo»

Una cançó de les espanyoles Aitana Ocaña i Ana Guerra, composta en anglès per Jess Morgan i Will Simms, i adaptada a l'espanyol per Brisa Fenoy amb l'ajuda de Lluís Mosquera. Va ser llançat en plataformes digitals el 28 de gener de 2018, en la seva primera versió per representar Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió 2018, quedant en tercera posició. Tot i això, va arribant a ser número 1 en vendes i va aconseguir un disc platí. Actualment han vist la cançó «Lo Malo» 51.017.459 persones. «Lo Malo» està en el top 1 en cadenes i web com: Los 40, Cadena Dial, Listas 20 minuts.



3. «Sin pijama»

És una cançó de la cantant nord-americana Becky G i la dominicana Natti Natasha. Va ser escrita per les dos cantants, Nate Campany, Kyle Sherear, Rafael Pina, els seus productors Daddy Yankee i Gaby Music, i els coproductors Mau i Ricky, Jon Leone i Camilo Echeverry. La cançó i el seu video musical van ser llançats per Sony Music Latin el 20 d'abril de 2018 i va arribar al número 1 a Espanya. Actualment han vist la cançó «Sin Pijama» 442.315.999 persones. «Sin Pijama» és la cançó que té més visualitzacions en comparació amb les altres dos però tot i això no és una de les més populars a Espanya. En les webs i cadenes que diuen que és una probable cançó d´estiu són Spotify, Music List, El Mundo.