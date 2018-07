Vols saber quin és el grup que farà més bolos aquest estiu?

Buhos, Txarango, Zoo, Doctor Prats i Els Catarres són els cinc grups que, aquest estiu a Catalunya (sumant els bolos de juny a setembre), faran més concerts pel país.

1. Buhos, format per Guillem Solé, Jaume Nin, Joan Blázquez, Pep Vila-Abadal, Josep Contreras, Klaus Stroink i Rai Benet, és el grup que encapçala el rànquing amb un total de 48 concerts per tot Catalunya. D´aquests concerts del grup calafí, a la Catalunya central se´ls podrà veure a Igualada el 14 de juliol; a Puigcerdà el 24 d´agost; a Avià l´1 de setembre i a Solsona el 9 de setembre. Buhos defineix el seu estil com a rock tropical, un gènere que es mou entre el rock dur i el pop mestís i la seva cançó més emblemàtica és «Volcans» amb un total de 2.491.701 visualitzacions.



2. En segon lloc hi ha el grup de pop-folk Els Catarres. El grup que va saltar a la fama el 2011 amb Jenifer, format per Èric Vergés, Roser Cruells i Jan Riera-Prats, farà 30 concerts. D´aquests, quatre seran a la Catalunya central. El primer serà el 13 de juliol a Puigcerdà; el segon el 21 de juliol a Igualada; el tercer el 13 d´agost a Moià i l´últim el 25 d´agost a Manresa, com a plat fort de la festa major de la ciutat. Els Catarres, que aquest 2018 han tret el seu sisè disc, Tots els meus principis, continua tenint Jenifer com una de les cançons emblema de la banda amb 4.258.106 visualitzacions.



3. El tercer lloc l´ocupa Zoo, format per Panxo, Pablo Sánchez, Marcos Úbeda, Arnau Jiménez, Héctor Galán, Natxo Ciscar, Pasqu Giner i Jaume Guerra, amb 25 concerts per la geografia catalana. Dels 25 concerts de la banda valenciana, dos es celebraran a la Catalunya central. El primer el 25 d´agost a la Seu D´Urgell i el segon el 8 de setembre a Solsona. Zoo combina rap, hip-hop, rock i ska però també mescla ritmes electrònics. Les lletres de les cançons tracten qüestions polítiques i socials d'actualitat. La cançó més escoltada del grup és «Estiu» amb 3.701.533 visualitzacions.



4. En quart lloc hi ha Txarango, format per Alguer Miquel, Sergi Carbonell, Joaquim Canals, Àlex Pujols, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Joan Palà, Pau Castellví i Sisco Romero, que farà un total de 23 concerts inclosos els que els portaran de gira per França, Alemanya, Suïssa i els Països Baixos. Txarango fa dos anys que gira amb El cor de la terra i deixarà de fer concerts durant un any després d´actuar l´octubre al desè Festival Esperazah. La darrera oportunitat de veure Txarango a les comarques centrals aquest estiu serà el 24 d´agost a Igualada, en un concert gratuït. Una de les cançons icòniques de la banda d´Alguer Miquel, que ha seduit el públic amb el seu so de mestissatge, és «Una lluna a l´aigua» amb 4.594.645 visualitzacions.



5. I tancant el rànquig hi ha el grup de fusió Doctor Prats que el 10 de maig de 2018 va publicar «Venim de lluny», després de 7 mesos des de la seva última actuació. La formació, formada per Oriol Cors, Ramon Figueras, Guillem Boltó, Josep Jaume Rey, Mark-e Riera, Victor Martínez i Miki Santamaria, farà 22 concerts. L´únic concert que la banda del Vallès ha fet a la Catalunya central va ser el 9 de juny a Súria. La cançó més escoltada d´aquest grup és «Caminem Lluny» amb un total de 1.349.195 visualitzacions.