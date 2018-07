La capitalitat cultural programa activitats d'arrel tradicional

? Manresa ostenta enguany la condició de Capital de la Cultura Catalana, i l'arrel tradicional hi és representada amb diverses activitats encara per celebrar, com la Tríada de Torres Humanes, que tindrà lloc el 25 d'agost, la Trobada Nacional de Pessebristes de Catalunya i Balears, del 30 de setembre, i el Festivitas Bestiarum, que se celebrarà els dies 24 i 25 de novembre. D'aquesta manera, la capitalitat contribuirà a donar més relleu a la feina de les entitats de cultura popular, que es deixen veure habitualment en dates assenyalades del calendari local, com la festa major, la Festa de la Llum, la Fira de l'Aixada, la cavalcada de Reis i el Carnestoltes, entre d'altres.