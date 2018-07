El creador Joan Villaplana guanya el Premi de la Taula d'Arts Visuals

El fotògraf i artista manresà Joan Villaplana és l´últim guanyador del Premi bianual de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC) amb una proposa interdisciplinària que investiga la representació artística de l'"I". El guardó és una iniciativa conjunta entre l´Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural El Casino, i la TAV-CC. La finalitat d'aquests premis és la promoció, la difusió i la coordinació de propostes artístiques i la creació contemporània. La convocatòria és oberta a qualsevol persona o col·lectiu, i a qualsevol disciplina artística, i té com a premi una dotació econòmica destinada al desenvolupament del projecte guanyador.

"I" serà itinerant i en primer lloc estarà exposada a la Sala Espai7 del Casino, del 14 al 30 de setembre. Després farà parada al Centre d´Art Contemporani i Sostenibilitat el Forn de la Calç (CACIS) a Calders; al Casal de Moià; a l´Auditori de Sant Francesc, a Santpedor; i al Konvent de Cal Rosal, a Berga.

En aquesta edició es van presentar vint projectes provinents de tots els àmbits artístics, des de la pintura i l´escultura passant per la fotografia i l´audiovisual. Cal destacar-ne també la diversitat de temàtiques, com la memòria històrica, la crítica social, els gèneres, el pensament... Tot i que la meitat dels treballs presentats han estat provinents de Catalunya, en bona part de la Catalunya Central, la varietat també s´ha fet palesa en l´origen, ja que entre els participants hi ha artistes del País Basc, Andalusia, Madrid, Alemanya, Colòmbia i Argentina.

El jurat que va valorar els projectes estava format per Anna Crespo, artista i regidora de Cultura i Joventut de l´Ajuntament de Manresa; Cristina Zafra, artista plàstic, músic i docent; Joan Ferrer, artista i membre de Santpedor Art i Creació; Roser Oduber, artista, directora del CACIS Forn de la Calç i presidenta de la TAV-CC; Marina Berdalet, artista i membre del Cercle Artístic del Moianès; Pep Espelt, director, comissari i fundador del Konvent; i Francesc Vilà, director del Museu Comarcal de Manresa.

Des de la TAV-CC es valora molt positivament aquesta quarta edició d´un premi que es consolida com a eina, a la Catalunya central, de treball en xarxa al voltant de la creació artística contemporània, i com a eina per a la seva aproximació a la societat en general. La forta i diversa participació en aquesta convocatòria, així com la diversitat de la mirada dels membres del jurat, fa pensar en un compromís en aquest sentit.

L´artista

Joan Villaplana i Casaponsa (Manresa, 1976) és un artista visual llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra en l´itinerari de pensament i diplomat en Fotografia per l´Escola GrisArt de Barcelona.

És director del curs de Photography and Visual Language de l'Istituto Europeo di Design de Madrid. També exerceix la docència al European Master of Contemporary Photography de la mateixa institució, al Grau Universitari de Fotografia d'Idep (Universitat Abat Oliba), al Màster en Fotografia i Disseny d'Elisava (Universitat Pompeu Fabra) i és assessor de l'Associació A Bao A Qu per Fotografia en Curs, projecte pel foment de l'educació visual en centres de formació primària i secundària, en espais expositius i en museus públics. També és professor a UniversiMés, primer projecte universitari de l'Estat Espanyol dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual (Universitat Central de Catalunya). Entre els anys 2007 i 2012 va exercir la docència a l'Escola d'Art del Berguedà.

Els darrers anys ha explorat vincles entre orient i occident a través de l´art, la cultura i el pensament, principalment a la Xina. Ha sigut professor invitat a l'Acadèmia de Belles Arts de Tianjin, a la Universitat d'Arts de Nanjing, a l'Institut de Comunicació Gràfica de Pequín, a la Universitat de Mongòlia Interior, a Three Shadows Art Centre de Pequín i a la Universitat de Tecnologia de Xi'an (Xina).