D'entrades esgotades

? El teatre continua sent el gènere que sedueix més públic, el 41 % del total. Seguit de la música, amb el 30 %, i dels musicals, amb el 14 %, que puja substancialment respecte al mateix període del 2017 per l'efecte d' El Petit Príncep, del qual es van fer quatre funcions, dues de les quals van exhaurir entrades. La dansa creix en espectadors (de 1.984 a 3.483) per l'increment de les propostes (Víctor Ullate, Mülier, El Trencanous)



? Basomba va remarcar ahir, a banda del servei educatiu, el concert homenatge als 50 anys del Grup de Folk, una producció del mateix Kursaal, proposada per El Galliner, que va exhaurir entrades. Per al proper semestre, l'espectacle de producció pròpia, també per iniciativa dels programadors, seran les píndoles coreogràfiques Manresa, balla!.