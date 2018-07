La Fira Mediterrània fa dels rituals la font d'inspiració de la 21a edició

La Fira Mediterrània tindrà com a eix conductor els rituals com a font d'inspiració per a la creació artística. Així ho ha anunciat el seu director artístic, David Ibáñez, en la presentació del certamen que se celebrarà del 4 al 7 d'octubre. Amb aquest leitmotiv, la fira busca reivindicar "com l'arrel tradicional és una eina creativa de primera magnitud", ha puntualitzat, tot afegint com "les arts escèniques contemporànies es nodreixen de la cultura popular per ser més potents i internacionals". Acompanyat de la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, Maria Àngels Blasco; i de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, els organitzadors han donat a conèixer algunes de les propostes que es podran veure en aquesta 21a edició que tindrà com a epicentre la basílica de la Seu de Manresa.

Amb els rituals com a eix conductor, Ibáñez, Blasco i Crespo han donat les primeres pinzellades del cartell. La presentació del certamen s'ha dut a terme a la cripta de la Seu de Manresa. La basílica, que en altres edicions ja havia escollit algun espectacle, enguany serà l'epicentre. I per fer-ho visible, la cantant Celeste Alías ha interpretat "El cant de la sibil·la" a la nau central de la Seu durant la presentació.

Aquest dijous al migdia es posen les entrades a la venda d'un programa que a hores d'ara ja té 59 espectacles tancats. Per disciplines, el director artístic de la Fira Mediterrània ha anat desgranant la programació que comptarà amb espectacles únics, alguns dels quals aterraran per primera vegada a Catalunya.

La companyia basca Kukai Dantza seran els encarregats del tret de sortida a la Mediterrània amb un espectacle que s'estrena en primícia a Catalunya i que es podrà veure a la basílica de la Seu. Els rituals també estaran presents amb la proposta de la bailaora i coreògrafa de flamenc -guardonada en la darrera edició dels Premis Max- Eva Yerbabuena; o de la Societat Doctor Alonso que fusionaran espiritualitat i cultura popular.

Ibáñez també ha remarcat la presència de la prestigiosa ballarina coreana JI Hye Chung, que a través del moviment busca general el debat sobre la llibertat d'expressió, la força de la tradició i el caràcter ritual de la dansa col·lectiva; Juan Carlos Lérida, que portarà a Manresa una proposta força peculiar ideada dins d'un taller mecànic; Júlia Farrero, que fusionarà les falles dels Pirineus amb la seva tècnica damunt del trapezi; o Carles Dènia que portarà els versos d'Ausiàs March al segle XXI.

Circ de gran format

Pel que fa als espectacles de Circ, del programa destaca l'espectacle del Grupo Puja!, que uniran teatre, dansa, acrobàcies i música en un espectacle de gran format. En aquesta disciplina també hi seran la Companyia Yifan, el Cirque Rouages, Animal Religion i Circ Pistolet.

Fins a 59 espectacles ja tancats

Els espectacles de dansa de Joana Gomila, l'homenatge al món casteller de Clàudia Gómez i Raquel Viñuelas; la fusió del jazz i el folk de Chano Domínguez i Paolo Fresu, o com el català Manu Sabaté i la companyia polonesa Janusz Prusinowski fusionen les tradicions musicals catalanes i poloneses estan dins de l'oferta d'aquesta Fira Mediterrània que ja té tancats 59 espectacles i que és previst que s'incrementi més.

De l'escena internacional, Ibàñez ha remarcat la presència de Kepa Junkera que durà el seu darrer treball discogràfic –guardonat com a millor disc de folk als Enderrock 2018-, ell ball folk de 21 Boutons o les veu de Cocanha.

Pel que fa a les novetats d'escena catalana d'arrel en destaca l'actuació d'Arnau Tordera –líder d'Obeses- i Magí Canyelles que busquen recuperar "la cançó tradicional- o l'homenatge a les havaneres de Les Anxovetes.

Focus a les lles balears

En aquesta edició les Illes balears seran les protagonistes de la Fira i els carrers de Manresa s'ompliran amb una mostra viva d'algunes de les manifestacions més representatives de Ses Illes.

Dels actes paral·lels de la Fira també destaca l'actuació que faran els Armats de Manresa que baixaran les escales de la Seu al so d'una composició de Manel Camp interpretada per la banda musical Unió Musical del Bages.

Els dos pòrtics

Prèviament a la inauguració de la Fira, els rituals ja hauran estat protagonistes amb la Perfomance 'Pas per la Pau d'Ada Vilaró. Arrancant al monestir de Món Sant Benet, l'artista caminarà durant cinc dies per la pau, creuant el Bages, en silenci. L'itinerari finalitzarà a la Seu.

L'altre pòrtic serà el concert de Jordi Savall i Carles Núñez que combinaran balades gallegues i bretones, així com cançons irlandeses i escoceses.