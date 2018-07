El Kursaal estabilitza en 48.000 espectadors la mitjana de públic semestral des del 2010

Des del 2010, la mitjana d'espectadors dels teatres manresans durant el primer semestre de l'any (en especial al Kursaal, però també al Conservatori i la sala de la Plana de l'Om) és de 48.000. Amb una punta màxima de més de 51.000, el 2014, i una mínima de 45.000 el 2010. De gener a juny del 2018, el Kursaal va tancar la temporada amb 47.968 espectadors i una ocupació general del 83 %, que iguala la més alta que ha tingut l'equipament, el 2007, quan es va reinaugurar. Tot això es tradueix amb la paraula «estabilitat» que Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, utilitzava ahir per explicar que les xifres, en aquest cas, són «un termòmetre per valorar el que és una tendència», quant a espectadors i quant a gèneres, i que significa, senzillament, que el públic «ens és molt fidel»

Jordi Basomba, Joan Morros, responsable d'El Galliner –entitat encarregada de la programació– i Anna Crespo, regidora de Cultura, van presentar ahir les xifres que han sumat els equipaments manresans, en valorar, sobretot, les novetats introduïdes com a base per «intentar millorar» l'oferta. Com el Toc Obert, la nova modalitat d'abonament, ha permès, explicava Basomba, més «flexibilitat de dates i gèneres» per a l'espectador i ha aconseguit, per exemple, que obres programades fora del clàssic Toc de Teatre «hagin tingut tant o més èxit». Com Adossats, un dels muntatges amb més públic del semestre, o Frankenstein, ambdós amb entrades exhaurides. Del Toc Obert se'n van fer 88 abonaments; enguany, quan no fa ni un mes que les entrades del segon semestre de l'any s'han posat a la venda, ja n'hi ha 67.

Basomba també va remarcar la consolidació dels quatre escenaris (Sala Petita i Sala Gran del Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om) per poder «programar cada espectacle en l'espai que li pertoca». Durant el primer semestre, s'han programat 67 espectacles amb 104 funcions.