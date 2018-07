L'Ajuntament de Manresa apropa la cultura popular a les escoles

A l'entorn del monument a la dansa tradicional que l'escultor Ramon Oms va concebre per a la plaça Gispert, es van aplegar ahir al migdia els representants de diverses entitats manresanes dedicades a la cultura popular en la presentació d'un catàleg editat per l'Ajuntament que es repartirà als centres educatius per apropar la cultura d'arrel tradicional a joves i infants. Per reforçar la iniciativa, el proper octubre, coincidint amb la Fira Mediterrània, se celebraran als centres educatius –de moment, ja n'hi ha nou d'inscrits– tallers de capgrossos, danses catalanes i castells.

«Manresa té un nodrit planter d'entitats de cultura popular», va afirmar la regidora Anna Crespo. La voluntat de recollir en un mateix quadern la informació sobre l'activitat que porta a terme cadascuna de les associacions ha donat com a resultat un catàleg amb la fitxa i una breu ressenya de 18 grups: Colla Castellera Tirallongues, Manrússia Van del Pal, Xàldiga Taller de Festes, Geganters de Manresa, Geganters i Grallers del Poble Nou, Agrupació Cultural del Bages, Associació per la Dansa Estudi Folk, Casal Cultural Dansaires Manresans, Grup de Dansa Cor de Catalunya, Grup Sardanista Dintre el Bosc, Cobla Ciutat de Manresa, Unió Musical del Bages, Escola Coral de l'Orfeó Manresà, Coral Infantil i Escola de Música de les Escodines, Casal Familiar Recreatiu i Fundació Cultura i Teatre, Associació Cultural Casa d'Andalusia, Armats de Manresa i Miquelets de Catalunya.



Eixamplar la base

Pot semblar que hi ha entitats que només es visibilitzen per la Fira de l'Aixada o la festa major, però «darrere hi ha molta feina», va comentar Jordi Clotet, dels Tirallongues. «Necessitem difusió i aquest catàleg és una bona eina», va afegir: «Ens cal ampliar la base i renovar-nos». Un sentiment compartit per bona part dels presents perquè hi ha col·lectius –alguns més que d'altres– que envelleixen, sobretot en els càrrecs directius, sense trobar el relleu necessari entre les noves generacions.

La idea principal del catàleg és que els equips docents de les escoles, instituts i centres d'educació no formal de Manresa tinguin present quines entitats cultiven la cultura popular a la ciutat i puguin transmetre el coneixement als alumnes. «Entre els nois i les noies hi pot haver els futurs integrants de les entitats», va dir Crespo.

Cada entitat apareix al directori amb una breu aproximació històrica i un resum de l'activitat que porta a terme en l'actualitat. També hi consta una fitxa amb les dades principals per contactar-hi, l'oferta que tenen per als infants i els joves, les actuacions que realitzen a la ciutat al llarg de l'any i els objectius que es treballen. Informació necessària que vol ser un ham per a tots aquells que puguin estar interessats en participar en alguna de les entitats.

Més enllà dels centres, el catàleg es pot consultar en format digital a les pàgines www.manresacultura.cat i www.manresa.cat. I en paper, a la biblioteca del Casino i de l'Ateneu les Bases, a l'Oficina Joves del Bages i a les regidories de Cultura i Educació.

«La realitat ha canviat», va indicar Valentí Serra, dels Geganters del Poble Nou: «I costa retenir els nois i les noies perquè a vegades et vénen a conèixer però, quan els dius que hi ha caps de setmana en que s'ha d'anar a un lloc o un altre, els pares diuen que no perquè els caps de setmana marxen».

Malgrat tot, a Manresa hi ha un bon estol d'entitats i la iniciativa coordinada per l'Ajuntament ha estat ben valorada. «No canviarem la sort de ningú, però creiem que és important millorar el coneixement que pugui tenir la ciutadania de les nostres entitats», va rematar Crespo.