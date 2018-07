Tribade és el primer «Grup Casa de la Música»

Les Cases de la Música posen en funcionament el projecte Incubadora Musical, que pretén ser un nou esglaó en el programa de suport a la creació. D´aquesta incubadora en sorgeix el "Grup Casa de la Música" que en aquesta primera edició són les barcelonines Tribade.

Amb una combinació fresca i original de rap amb flamenc, soul, afrotrap i reggaeton, Tribade parlen en les seves lletres de l'univers de tres dones que lluiten contra la precarietat dins d´una societat plena de privilegis masculins. A més, amplifiquen amb la seva poesia realitats generalment silenciades tal com lluites locals i de barri, LGTB o l'activisme antifeixista.

Fins el moment, Tribade han presentat de manera underground dos senzills via Yotube, "Gaupasa" (novembre de 2017, +870.000 visualitzacions) i "Mujeres" (novembre de 2017, +360.000 visualitzacions).

Incubadora Musical

Si bé les Cases de la Música fa ja uns anys que desenvolupen els seus programes de suport a la creació, aquest 2018 s'ha engegat la Incubadora Musical que ha de ser un esglaó superior als programes bàsics de suport i que ha de permetre als grups que en formen part de fer passes importants de cara a la seva carrera musical.

Agafant un concepte similar a les acceleradores de projecte empresarials, es posa en funcionament la Incubadora Musical de Cases de la Música. En el sector de les Startups, les incubadores serveixen pel creixement i impuls de projectes emprenedors facilitant un ventall de recursos i serveis empresarials que pot incloure la utilització d'espais físics, coaching, networking (és a dir accés a una xarxa de contactes) i altres serveis bàsics com telecomunicacions, etc. Agafant aquest exemple empresarial, Casa de la Música vol portar aquest concepte d'incubadora al sector musical, per tal de fer el mateix procés d'acceleració de creixement i recerca de sortides professionals amb grups musicals i artistes.

La incubadora no és un concurs ni té un premi. La Incubadora és la possibilitat d'entrar en un procés de creixement i consolidació d'un projecte musical per tal de desenvolupar una carrera. De la mateixa manera la incubadora no és un sol espai, sinó que és un programa de serveis amb recursos repartits en diverses instal·lacions.

De les bandes del projecte Incubadora Musical de les diverses seus, se'n destacarà una cada any com a "Grup Cases de la Música", que serà la que rebrà un impuls a nivell nacional en el qual es dedicaran tota una sèrie de recursos per tal de que pugui aconseguir la recerca d'un management / booking; una discogràfica i edició de treball discogràfic; producció de disc i producció de directe i planificació de gira, amb presència a festivals de referència.