La Mediterrània fa protagonista la Seu en una edició amb el ritual com a eix temàtic

Si els rituals han estat sempre «font d'inspiració dels artistes», com subratllava ahir David Ibáñez, director artístic de la Mediterrània, la connexió que s'estableix entre «cultura popular, espiritualitat i comunitat» a través dels rituals es l'eix temàtic que explorarà la propera Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 4 al 7 d'octubre. I com a gran epicentre d'aquests rituals apareix la basílica de la Seu, que es convertirà en l'escenari inaugural del certamen i acollirà fins a cinc espectacles.

Ahir, la veu de Celeste Alías, amb El Cant de la Sibil·la a la nau central de la Seu, donava la benvinguda a la presentació d'una edició, la vint-i-unena, que ha farcit un cicle específic amb la relació entre rituals i creació artística i que van explicar, a la cripta, Ibáñez, Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, i Anna Crespo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. Rituals tindrà 9 espectacles. El més «significatiu», com subratllava Ibáñez, l'inaugural, titulat Erritu, una estrena a Catalunya a càrrec de la companyia basca Kukai Dantza amb el coreògraf israelià Sharon Fridman, que es veurà a la nau central de la Seu.

L'eix temàtic del certamen manresà –«una de les sis fires estratègiques del territori català», com va recordar Blasco–, tindrà també com a protagonista l'artista Ada Vilaró –coneguda del mercat manresà per la seva performance de 24 hores a la Plana de l'Om, el 2015-, que ara, del 30 de setembre al 5 d'octubre, caminarà cinc dies pel Bages, en silenci i per la pau, partint de Món Sant Benet i fins arribar a la Seu. En el cicle Rituals també s'ha convidat la bailaora Eva Yerbabuena, en un espectacle que uneix Andalusia i el Japó; i Carles Dènia, amb Ausiàs March.



Set dies en un taller mecànic

Un dels puntals de la Mediterrània, com a laboratori de creació, són les residències artístiques amb espectacles que fan el seu procés els dies previs i es mostren a la fira. En aquesta edició n'hi haurà cinc, quatre dels quals lligats a la temàtica dels rituals. Els protagonistes seran Societat Doctor Alonso, que proposarà la connexió entre un instrument popular, la pandereta i l'espiritualitat de la poesia de San Juan de la Cruz; la prestigiosa ballarina coreana Ji Hye Chung, amb un col·lectiu format per Xavi Lloses, Cristina Colomer, Ramón Balagué i la Colla Castellera d'Artés, que desenvoluparan una peça sobre la llibertat d'expressió, la força de la tradició i el caràcter ritual de la dansa col·lectiva; l'acròbata Júlia Farrero, que fusionarà a Teia la tècnica del trapezi amb la tradició pirenaica de les falles; i la que serà, segurament, una de les propostes més sorprenents de la fira i que signarà el coreògraf i bailaor flamenc Juan Carlos Lérida, que passarà una setmana en el taller mecànic Ponsa de Manresa per demostrar que el flamenc s'amaga a tot arreu; també en la rítmica d'un taller mecànic. El mateix espai serà l'escenari de l'espectacle.



Savall i Núñez en el Pòrtic

Com a aperitiu de la fira, la Mediterrània tindrà una actuació «de luxe», l'1 d'octubre, amb el músic igualadí Jordi Savall, virtuós de la viola de gamba, i el gaiter Carlos Núñez, que portaran al Kursaal, en primícia a l'estat, Diàlegs celtes. Les entrades per als espectacles de pagament –la programació, ara amb 59 muntatges, no està tancada– es posaven ahir a la venda.