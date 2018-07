Calders acull una vetllada poètica i musical amb finalitats benèfiques

Un grup de nou artistes participarà avui a la nit (22 h), a la plaça de l'església de Calders, en una vetllada poètica i musical organitzada per l'ONG Moianès Solidari

que tindrà una durada d'una hora i mitja i una finalitat benèfica. L'accés és lliure, amb el sistema de taquilla inversa per recaptar fons per a un projecte, anomenat Fonts de Llum, que treballa per tenir més recursos mèdics i socials per a les persones que tenen malalties mentals a l'Àfrica.

La trobada tindrà la presència de la percussionista Judit Escobar i la baixista Cinta Macià, a més dels poetes Montserrat Garcia Ribas (Manresa), Josep Fàbrega, Ton Armengol i Laura Basagaña (Calders), Montserrat Aloy (Tàrrega), Albert Claramont (Vilafraca del Penedès) i Eva Prunés (Navarcles).

La vuitena edició de la trobada tindrà un bloc poètic i un altre de musical. En el primer es podrà escoltar un mosaic de veus diverses: Prunés farà amb els seus versos una mirada íntima a la vida; Armengol s'endinsarà en el territori de la infantesa acompanyat de l'actriu Iolanda Segura; Garcia Ribas presentarà el poemari Les harmonies fràgils; Fàbrega oferirà la seva poètica de la denúncia i la reflexió; Basagaña parlarà en els seus poemes de les relacions humanes i l'amor; i la parella que formen Aloy i Claramont intervindrà amb una de les seves performances artístiques que reflexionen a través de la paraula.

Per la seva part, la percussionista Judit Escobar i la baixista Cinta Macià tocaran els instruments per crear atmosferes sonores vibrants i poètiques, amb la finalitat d'acompanyar la paraula dels poetes que prendran part en la vetllada, que se celebra per vuitè any a la localitat moianesa.