El Festival Gong proposa música medieval i dansa andalusina

El Festival Gong arriba a la 13a edició amb un repertori de concerts que posen l'èmfasi enguany en la música medieval i la dansa d'Al-Andalus. Les coves de Monserrat, a Collbató, tornaran a ser l'epicentre d'una proposta dedicada als nous sons i les músiques del món que tindrà lloc els dies 21 i 22 de juliol.

Després de més d'una dècada en funcionament, el Gong s'ha fet un lloc en el panorama de festivals musicals de l'estiu. La seva singularitat radica en l'espectre sonor que ocupa, i un dels pocs llocs on es poden escoltar i gaudir concerts de categoria amb instruments poc convencionals en les nostres contrades.

Els dos dies del festival hi haurà concerts tant a la sala anomenada La Catedral, a l'interior de les coves del Salnitre, com a la Terrassa del Gong, un espai a l'aire lliure des del qual es gaudeix d'unes vistes panoràmiques magnífiques del Parc Natural de Montserrat. A més de la música, la gastronomia serà l'altra element bàsic que proposa el certamen.



Inici amb el quartet Ayrun

El dissabte 21 de juliol, a les 21 h, el quartet de música espiritual Ayrun oferirà el concert Mystica a l'interior de les coves. La proposta de Joan Miró, Núria Cervera, Farran Sylvan James, David Sitges i Javier Bustamante consistirà en un viatge musical i poètic als orígens de l'experiència mística. Instruments tradicionals com la guitarra, el violí i les percussions, sobre una base vocal arriben a l'espectador amb l'acompanyament de projeccions suggeridores de l'experiència del viatge.

Dues hores després, a la Terrassa, serà el torn del duo Sarva Mangalam, format pel compositor i multiinstrumentista nepalí Manish Shrestha i Anna Fité. El públic tindrà l'ocasió d'escoltar un recital de mantres que porta el títol Mant-Serrat per l'ubicació geogràfica del lloc on s'interpretarà. Les muntanyes màgiques del país asiàtic i Montserrat quedaran així unides per la música.



Diumenge amb música i dansa

L'oferta del segon dia del Gong començarà a les 19.30 h, a la Terrassa, amb una audició d'arpa que portarà el títol d' Arpegis de la Muntanya. Després, a les 21 h, a la cova, tindrà lloc l'espectacle Intimad, on s'uniran el trio de dansa Un sol traç i el grup musical Nur Camerata. Un concert especial en el que les arrels andalusines i l'avantguarda caminaran plegades amb música de Pedro Berruezo. Posteriorment, a les 11 de la nit i a la Terrassa, el cantant i músic de Collbató Ferran Palau presentarà el seu darrer disc, Blanc.

El Festival Gong té altres dues potes que complementen l'oferta que s'ofereix als espectadors. Tant dissabte com diumenge, de 19 a 24 h, a la Terrassa, hi haurà el food truck Happy Foods Eco Friendly, que va guanyar una de les edicions del programa Joc de cartes, de TV3, dedicat a aquest tipus d'establiments ambulants.

L'altre conjunt d'activitats porta el títol Inspira Montserrat, que des del divendres 20 al diumenge 22 de juliol ofereix a Collbató experiències basades en un estil de vida conscient i respectuós amb la natura. A la web www.inspiramontserrat.cat es poden consultar les propostes.