Lluís Arguijo deixa, al cap de 19 anys, la direcció de l'Orfeó Manresà i el rellevarà Xavier Pagès

La direcció musical de l'Orfeó Manresà canvia de mans: Lluís Arguijo (Barcelona, 1967) deixa la batuta a Xavier Pagès (Barcelona, 1974). El president de la formació coral, Lluís Piqué, explica que «com és tradició a l'entitat» es va demanar al mateix Arguijo, que ha estat 19 anys al capdavant del cor, que proposés el relleu, com a bon coneixedor «dels actius socials i els reptes de l'entitat». El nou director, que ja ha participat en alguns assajos, debutarà en la direcció en l'actuació que tradicionalment fa l'Orfeó, amb una plantilla bàsica d'una vintena de cantaires, en el pregó de la Festa Major de Manresa. «Ens semblava important fer l'estrena al saló de plens, en una dia que les persones que es mouen per la ciutat li poden posar cara», apunta Piqué.

Arguijo, veí de Pallejà, recorda bé el seu debut, fa 19 anys, com a director de l'Orfeó Manresà en un concert del gòtic a la basílica de la Seu. El president de l'entitat apunta que va ser «contra rellotge», perquè va tenir poc temps per preparar-lo. Havent estat en la creació de projectes tant «valents» com l'espectacle musical-visual Ciutat (2006) o el muntatge El Retaule de la Llum, produït amb motiu del Centenari de l'Orfeó Manresà (2001) i que van portar fins al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Arguijo es diposa ara a iniciar nous reptes professionals. És una decisió que assegura que «s'ha anat coent». D'una banda, per l'increment de «l'exigència en l'àmbit docent» al Conservatori de Badalona, on treballa des del 1991. D'altra banda, per «la necessitat de renovar el lideratge de la direcció musical del cor, per mantenir la qualitat amb un altre enfoc».

Per assolir aquest objectiu, Arguijo va proposar com a substitut Pagès, veí de Martorell. «És una persona a qui conec des de fa temps, amb qui hem compartit escenaris, i és un relleu fantàstic per al cor. Ajudarà a buscar camins i dinàmiques que facin avançar un cor a qui estimo amb l'ànima i a qui desitjo el millor». Pagès, que és cantant professional (baríton) i actualment ja dirigeix la coral Ars Nova de Martorell i la coral A Tempo del Cercle Catòlic de Gràcia, arriba a l'Orfeó Manresà acompanyat per Elisabet Vallès, actriu i coreògrafa de Piera, que l'ajudarà en la direcció de l'Escola Coral, que va engegar Arguijo el 2003 i que, dividida en dues seccions per edats, està formada per entre 20 i 40 alumnes, depenent del curs.

Pagès assegura que la direcció de l'Orfeó Manresa, un cor fundat el 1901, és «el repte professional més gran que he entomat fins ara i espero estar a l'alçada de la seva història i dels seus directors i del moviment cultural i musical de la ciutat de Manresa». El director coral martorellenc fa «una agraïment especialíssim al Lluís per poder desenvolupar una tasca que ja faig amb els tres cors. És un repte i, alhora, una il·lusió».

El traspàs de la direcció musical de l'Orfeó es farà de forma gradual i «amb una complicitat màxima». Arguijo encara portarà la batuta de l'Orfeó en dues actuacions ja compromeses: el 30 de setembre al Miracle pel 60è aniversari de la Coral Cardonina i el 4 d'octubre a la Seu en l'espectacle pluridisciplinar d'obertura de la Fira Mediterrània amb Kukai Dantza. Va debutar i s'acomiadarà a la basílica manresana.