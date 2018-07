Lluís Piqué preveu deixar la presidència abans de final d'any

? Lluís Piqué, que és el president de la Fundació Orfeó Manresà des del 1997, fa 21 anys, també està predisposat a deixar el càrrec. Creu que «no és sa per les entitats que els dirigents hi singuin tant de temps», i afegeix que «cal aire nou». Ha ajornat la decisió fins a «deixar saldats temes que comprometien la viabilitat de l'entitat. Ara qui prengui el relleu té les mans lliures». Havent renovat en el càrrec el maig, hi ha fixada una assemblea per abans de final d'any amb el canvi de president com a únic punt del dia.