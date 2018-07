Amb una gran virtut: dona just el que promet

OCEAN'S 8

? Estats Units, 2018. Acció, comèdia. 110 minuts. Direcció: Gary Ross. Guió: Olivia Milch i Gary Ross . Intèrprets: Sandra Bullock (Debbie Ocean), Cate Blanchett (Lou Miller), Anne Hathaway (Daphne Kluger), Mindy Kaling (Amita), Awawafina (Constance), Sarah Paulson (Tam-my), Rihanna (Nine Ball) i Helena Bonham Carter (Rose Weil). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Ceretà (Puigcerdà) i Multicines (Abrera).

Hollywood, sempre atent a esprèmer qualsevol fórmula rendible, ha començat a explotar un altre filó: rodar versions femenines de franquícies consagrades. Ho va intentar amb Los cazafantasmas (va fracasar a la taquilla) i ara ho fa amb Ocean's, una trilogia jocosa i despreocupada que va concebre Steven Soderbergh. Ocean's 8 ens presenta la Debbie Ocean que,després de romandre cinc anys a la presó, torna a Nova York amb un objectiu molta clar: robar un diamant de Cartier que lluirà en una gala benèfica del Met. El cervell de l'operació reclutarà un equip exclusivament femení.

El film reprodueix gairebé mil·limètricament el mateix esquema de les cintes anteriors. Gary Ross no té el talent de Soderbergh, però no malmet gaire una recepta guanyadora. I així, ens trobem novament amb una hàbil i simpàtica fusió de thriller de robatoris perfectes i comèdia sofisticada que evoca declaradament l'aroma dels seixanta. I, evidentment, perquè la funció ens captivés sense fissures es necesitaba un repartiment amb glamur i carisma, que pogués competir amb garanties amb l'equip cridaner dels títols precedents. La versàtil (i sempre excel·lent) Cate Blanchett imposa la seva elegància incommensurable i la seva millor vis còmica. L'estrella australiana està molt ben acompanyada per una irresistible Anne Hathaway i una incombustible Sandra Bullock, que torna a exhibir un bon estat de forma. Ocean's 8 té una virtut modesta (no aspira, evidentment, a guanyar cap Oscar) però gens menyspreable: dona exactament el que promet, un entreteniment estiuenc tan llaminer com solvent. Un divertiment sense sorpreses però més que digne.