La Otra i Las Locas del Co presenten un repertori reivindicatiu i feminista amb un toc d'humor negre

Després del concert d'Anaïs Vila i Clara Peya, la cantautora La Otra (pseudònim de la madrilenya Isa V.) va pujar a l'escenari del festival Elles acompanyada de la banda Las Locas del Co (saxo, guitarra elèctrica, teclats i bateria).

Amb una guitarra espanyola penjada a l'esquena, La Otra va desplegar un repertori reivindicatiu, íntim i feminista que no renuncia al sentit de l'humor més negre i passat de voltes. En aquest sentit, un dels punts més àlgids del concert va ser la interpretació de la cançó Se quemó, del disc Pa' fuera y pa' dentro (2015), en la qual es narra la vida d'una dona que, farta de la impunitat dels violadors, compra benzina i un encenedor. El públic de seguida va entendre el missatge.

Tot i que la majoria de lletres tenien un to més aviat punk, La Otra va sorpendre el públic amb les reflexions de Te prometo, una cançó del disc Creciendo (2018) en què parla de l'educació sentimental de la generació de la seva àvia.

Abans de cada concert, a partir de les 8 del vespre, l'espai Emergents va donar l'oportunitat a noves veus del territori per mostrar el seu talent. Enguany hi van participar Ari Gabriel, Cèlia Vila i el grup Sèlia, format per Anna Moseguí, Àuria Iglesias i Laia Tatjé.