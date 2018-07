El Giracirc de Collsuspina aposta pel vessant més social i creix en companyies

Imatge del festival l´edició anterior, per on van passar unes 6.000 persones, xifra que esperen repetir

Imatge del festival l´edició anterior, per on van passar unes 6.000 persones, xifra que esperen repetir acn/giracirc

La quarta edició del Giracirc de Collsuspina consolida el vessant més social i creix en nombre de companyies i espectacles respecte a l'any passat. L'any passat, els carrers estrets d'aquest petit municipi de la comarca del Moianès ja van acollir unes 6.000 persones, i enguany s'espera arribar a aquesta xifra o augmentar-la fins als 8.000 assistents. El director del Giracirc, Xavi Vinuesa, explicava ahir, en la presentació de la nova edició, que aquesta seria la xifra topall que podria assumir el poble, de poc més de 300 habitants.

Entre les novetats d'enguany, en què es presenten una vintena d'espectacles d'una quinzena de companyies, Vinuesa va destacar la part social del certamen i també l'espectacle inaugural, aquest cop protagonitzat i dirigit íntegrament per dones. El festival, que se celebrarà els dies 17, 18 i 19 d'a-gost, està concebut com una proposta de cultura i de lleure en família per on han passat figures com Tortell Poltrona o Miguel Gigosos Ronda.



La part social

El vessant més social del festival, que ja va començar ara fa dos anys, es veurà a través del treball que des de principi del 2018 han dut a terme quatre professionals del món del circ que han estat treballant amb un grup d'adolescents del centre de menors de Sant Quirze Safaja. «Volem que el circ sigui una eina que els ajudi a superar les dificultats que puguin tenir», subratllava Vinuesa. Aquests nois i un altre grup que ha treballat en l'àmbit dels malabars faran un espectacle previ a l'espectacle inaugural.

La funció que obre el Giracirc 2018 anirà a càrrec de la directora Alba Comella. Vinuesa va explicar que serà una funció de cabaret, com la d'altres anys, però en aquesta ocasió estarà protagonitzada íntegrament per dones. «El Giracirc és una plataforma ideal per a la reivindicació», destaca el director. I, en aquest sentit, s'ha volgut posar en relleu el paper de la dona en la cultura amb la participació exclusiva de cinc dones a l'espectacle inaugural del festival. D'altra banda, però, també centrat en la relació entre dones i cultura, s'ha creat un nou espai que dirigirà la periodista Anna Palou. Es tracta d'un racó que prendrà protagonisme diumenge dedicat a la reflexió i el debat sobre el paper que desenvolupa la dona en el món del circ. Segons Vinuesa, probablement hi hagi el mateix nombre de dones que d'homes en aquesta disciplina però «com que sovint és molt més física s'ha associat fàcilment als homes».

Durant els tres dies, passaran per Collsuspina una quinzena de companyies que oferiran una vintena d'espectacles. Enguany s'ha optat per fidelitzar el públic i programar funcions també al migdia, per donar més continuïtat a la jornada. En la línia dels altres anys, Xavi Vinuesa remarcava que la programació inclou tots els tipus de circ. «Des del més contemporani fins al més clàssic, amb artistes experimentats, però també donant veu als més novells, com els del col·lectiu La Fàbrica dels Somnis». A banda, també hi haurà malabars, espectacles de màgia, animació infantil i concerts.

Com és habitual, tots els espectacles de circ de carrer del festival són gratuïts, a excepció del Teatre de funàmbuls, que es podrà veure en una triple funció a la Carpa Rodona. Aquest espectacle de clown porta el segell de la companyia Katraska i tindrà un cost de 5 euros i una capacitat de 120 persones per funció.