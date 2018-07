Les millors imatges de la darrera Festa Major de Manresa

El 21 d'agost, al vestíbul de la Biblioteca, Foto Art Manresa farà el lliurament de premis del concurs fotogràfic Festa Major de Manresa 2017 als autors de les cinc imatges que il·lustren aquesta pàgina: Joan Ramon Deitx amb la foto El bou a la moscada infantil (Premi d'Honor a la millor fotografia: 400 euros i trofeu de l'Ajuntament de Manresa); Pep Moyano amb Pluja de felicitat (Primer Premi: 200 euros i trofeu de Foto Art Manresa); Jordi Preñanosa Serra per Castell de Focs (Segon Premi: 150 euros i trofeu de Foto Art Manresa); Jordi Roca Zanuy per Espurnes (Premi Especial a la millor fotografia de la Festa Major Infantil: 150 euros i trofeu de l'Ajuntament); i Adelina Putellas Jubells amb Contrallum (Premi Especial Regió7 a la millor fotografia de reportatge: subscripció de mig any a la versió digital del diari). El jurat que va valorar les imatges l'integraven Climent Clerch Valls (Agrupació Flash Gelida), Josep Ramon Domènech Aguilà (Agrupació Fotogràfica d'Igualada) i Cesc Valcarcel (Foto Art Manresa).