«Un concert ensenya més que molts assaigs»

L'any 2016 un grup de joves estudiants de música de la Catalunya Central van marxar cap a Holanda amb l'objectiu d'ampliar els seus coneixements, però aprofitant la seva tornada a casa durant les vacances d'estiu van realitzar tres concerts al Berguedà per mostrar la seva evolució en el camp de la interpretació musical. Aquell petit cicle inicial va agradar molt al públic, per això l'any passat la formació va repetir l'experiència i va organitzar sis actuacions a l'estiu i una gira el Nadal passat. Dels tres primers concerts del 2016 han passat als vuit que oferiran del 21 al 30 d'aquest mes de juliol.

A diferència d'altres edicions, enguany tots els membres de la formació han finalitzat els seus estudis, tot i que alguns d'ells tenen previst continuar-los el proper curs. No han volgut desaprofitar l'èxit de les gires estiuenques i per això repeteixen per tercer any consecutiu amb ganes de «continuar aprenent i treballant el repertori, ja que no és el mateix estudiar que realitzar concerts davant del públic», com explica la soprano berguedana Queralt Aymerich.

La intenció del grup és ampliar el nombre de peces a interpretar i augmentar-ne la dificultat. Són optimistes respecte de la gira d'enguany perquè, com apunta Aymerich, «ara som més coneguts i un sector del públic repeteix». De la formació del 2016 es mantenen a La Melanzana el riberenc Carles Blanch (tiorba), la bagenca Marta Atcher (violí); els berguedans Mònica Roca (violí), Arnau Rovira (violoncel) i Queralt Aymerich; i l'alemany Matthias Löffelman (fagot). Si bé l'any passat les germanes Carla i Júlia Conangla es van afegir al grup, en aquesta edició no repetiran experiència. Sí que continuarà el puig-reigenc Adrià Trulls (viola) i el grup sumarà dos violinistes més: el sallentí Marcel Ignacio, format a Suïssa, i l'avinyonenc Antoni Requena.



Més actuacions de cara al futur

El grup no només vol consolidar el cicle de concerts sinó que la seva intenció seria anar afegint de mica en mica nous escenaris i festivals de reconegut prestigi. Segons Aymerich, l'experiència és enriquidora perquè «s'aprèn més en un concert que en tres mesos d'assaig a l'estudi». Amb tot, de cara al futur el grup no vol que aquests cicles es converteixin en l'única sortida com a músics, ja que «cadascú es vol construir la seva carrera, però mantenint en comú aquest projecte», apunta la soprano berguedana.

La Melanzana Ensemble té previst un repertori format per peces d'artistes com Vivaldi, Händel, Lully, Rameau o Caccini, entre d'altres. Pel que fa al preu de les entrades, en set dels vuit concerts el públic podrà fer aportacions voluntàries amb la tècnica de la taquilla inversa, tot i que en el cas del recital a Guardiola de Berguedà l'entrada tindrà un cost de 12 euros. Aquest concert s'inclou en la 54a edició del Festival Nits Musicals.