Exhaurides les entrades pel concert de Sergio Dalma del 13 d'octubre al Kursaal

El cantant sabadellenc Sergio Dalma tornarà al teatre Kursaal de Manresa el dissabte, 13 d´octubre (21h) amb el tercer lliurament de la col·lecció Via Dalma i ho farà amb les entrades exhaurides. Aquest serà el quart concert que Sergio Dalma oferirà a la sala gran del Kursaal, amb el precedent d´entrades també exhaurides als tres concerts anteriors.

Via Dalma III és una col·lecció de cançons heterogènies però connectades per la reinvenció màgica de la seva veu, sense dubte una de les més personals i reconegudes veus del panorama musical llatí americà en els últims 25 anys.

Aquest nou lliurament de cançons italianes reivindica autors de tota la vida i amb títols contemporanis. Són cançons de diverses dècades, diversos autors, diversos estils però totes amb el segell propi de Sergio Dalma. Cançons poderosament evocadores, un preciós mosaic del millor pop italià que en la seva veu agafen un nou sentit.