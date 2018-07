L'Anònima acollirà «La città infinita», una performance constructiva adreçada a infants

El projecte itinerant "La città infinita" arriba a Manresa aquest cap de setmana en el marc de la capitalitat cultural i MURS Art Urbà. Es tracta d'una performance participativa, lúdica i sostenible adr eçada a infants (majors de 4 anys) que consisteix en un gran joc de construcció, com un lego gegant, amb l'objectiu de crear una ciutat nova i innovadora, utilitzant exclusivament residus industrials, principalment de fusta.

L'edifici de l'Anònima és l'espai que acollirà aquesta urbs amb els carrers, teatres, museus, universitats, escoles, etc. Els menuts han de treballar en equip per crear un nucli poblacional que comença en l'indret més familiar: la pròpia casa i on cada habitant viu a prop d'un altre i els veïns es poden trobar, construint un camí que els connecti i posant en comú idees i esforços per desenvolupar la seva idea de ciutat.

L'acció es durà a terme aquest cap de setmana, dissabte i diumenge 21 i 22 de juliol, en tres sessions: a les 10 i a les 12 del matí i a les 5 de la tarda. L'Aforament és limitat i cal inscripció prèvia: cultura@ajmanresa.cat. "La città infinita" és una performance que des de l'any 2008 està viatjant per diferents llocs i espais. Cada ciutat té la seva pròpia identitat, perquè cada projecte és únic i irrepetible, i parla dels territoris on posa la seva fundació.

Durant les diverses etapes, la performance ha transmès els seus valors ètics i la seva energia positiva. Ha entrat a museus i escoles, ha participat en festivals i projectes europeus, i sobretot ha fet que milers de famílies, de joves i de dissenyadors juguin, cooperin i donin un valor afegit, amb la seva manualitat i fantasia, a materials rebutjats per la societat.



Exposició "Retrats" d'Eva Bozzo

Paral·lelament, a la nau de l'Anònima, es podrà veure l'exposició 'Retrats', d'Eva Bozzo, que s'inaugurarà el mateix dissabte a les 11.30 h i que mostra les fotografies que integren el calendari especial que ha fet l'Ajuntament de Manresa aquest any 2018 amb motiu de la capitalitat cultural.

La manresana Eva Bozzo ha estat la fotògrafa encarregada de realitzar el calendari, i ha volgut unir i traçar un camí entre els diferents retrats. Els mesos estan interrelacionats amb els diferents fotografiats, establint-hi connexions, perquè són aquests teixits, els que fan societat; que fan, en definitiva, xarxa.

Així, se suggereixen conceptes com amistat, amor, família, coopera­ció, personalitat, particularitat, llibertat, afectivitat, creativitat, art, educació, solidaritat, comunitat, empatia, espiritualitat, sen­sibilitat i cultura.