FESTIVAL DE SANT FRUITÓS

n Després de la fastuositat escènica del Carmina Burana, que dijous passat va aplegar 650 persones als jardins de Món Sant Benet, el Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages torna avui a un format més íntim amb la presència d'un nom clàssic del certamen, el del pianista Vladislav Bronevetzky.

Dos autors indispensables en la història de la música com són Franz Joseph Haydn (1732-1809) i Frédéric Chopin (1810-1849) firmen el gruix del programa que executarà Bronevetzky aquesta nit. «He triat aquest repertori perquè es tracta d'una literatura cabdal dins del repertori pianístic», explica l'intèrpret.

El públic podrà escoltar la Sonata Hob. XVI / 23 Fa Major, de Haydn, les Escenes d'Infants Op. 15, de Schumann, i diferents peces de Chopin com Barcarola, Op. 60, Nocturn en si Major, Op. 62 i un parell de valsos, entre d'altres peces. Un conjunt que el pianista rus, que fa molts anys que viu a Sant Fruitós de Bages, coneix bé, tot i que hi ha algunes obres que les tocarà per primer cop davant del públic.

«He intentat fer un programa equilibrat: començar per una obra clàssica (Haydn) i passar al romanticisme de Schumann i als últims opus editats en vida de Chopin», va apuntar Bronevetzky del tercer concert de la 24a edició del festival.