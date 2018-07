L'antic edifici de la Cambra de Manresa es converteix en una pinacoteca a l'aire lliure

El rostre de Frida Kahlo, bell i sever, mira els vianants des de la paret que tapia un dels accessos de l'antic edifici de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa. Al seu costat, nou autoretrats més de pintores no tan conegudes com la mexicana embelleixen una arquitectura senyorial però envellida, ara en desús, al centre històric de la capital bagenca. És el resultat de la intervenció liderada per l'artista Txema Rico i executada per la dotzena d'alumnes del projecte de formació laboral Treball als barris.

Com es pot apreciar en la fotografia, les pintures formen una pinacoteca a l'aire lliure que aprofita portes i accessos d'un edifici de categoria que va acollir la Cambra i ara és de propietat municipal. Un exercici creatiu que han dut a terme Akram Yechou, Akram El Masoudi, Ahmed El Harrati, Hassan El Khalfi, Driss Dahraoui, Mustapha El Fal, Bachir El Khsasy, Elizaveta Ildeeva, Malika El Ahmadi, Halima Azaouyat, Safia Attaibi i Mohamed Tayebi. Tots ells alumnes –la majoria de més de 45 anys– dels plans d'ocupació del programa Treball als barris, que, juntament amb quatre persones més, participen en treballs de millora al nucli antic.

«El projecte de Treball als bar-ris, finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, i que a Manresa es coneix com a Dinamo, treballa en el camp de la inserció i ofereix formació prelaboral en competències com el català, la prevenció de riscos, les TIC, les habilitats socials i la pintura mural», va explicar Cristina Cruz, regidora de la Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Manresa. Posteriorment, aquestes persones han estat contractades pel consistori com a peons.

En el transcurs d'aquest projecte, cada dimecres al matí, durant tres mesos, els alumnes han après les tècniques bàsiques de la pintura mural, s'han enfilat a les bastides i han copiat, a gran format, els autoretrats que es van fer Raff Boyadjian (1948) i Marlene Dumas (1953), encara vives, Sonia Delaunay (1885-1979), Sofonisba Anguissola (1532-1625), Leonor Fini (1907-1996), Maruja Mallo (1902-1995), Tamara de Lempicka (1898-1980), Raquel Forner (1902-1988) i l'esmentada Frida Kahlo (1907-1954).

«Hem volgut que aquesta Galeria d'art de pintores oblidades sigui una cosa maca, alegre, feliç», va comentar l'artista Txema Rico. Cada autoretrat està envoltat d'un marc –algun encara per enllestir– que recorda l'estil de l'època de l'autora. També han participat en el projecte les tècniques Lourdes Estany, Concepció Beltran, Cristina Amat i la monitora Sara Campabadal.