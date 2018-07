La promesa d'un mestre republicà que el franquisme va impedir complir

"El mar serà molt gran i ..." d'aquesta manera encapçalaven a l'hivern de 1936 els alumnes de l'escola rural de Bañuelos de Bureba (Burgos) les seves redaccions sobre com l'imaginaven segons les explicacions del seu mestre Antoni Benaiges, afusellat al juliol del mateix any sense poder complir la promesa de portar els seus deixebles a veure el mar.

El 1934, a Antoni Benaiges, que havia nascut el 1903 a Mont-roig del Camp (Baix Camp), li va ser assignada una plaça de mestre en propietat al municipi de Bañuelos de Bureba (Burgos), una localitat amb 220 habitants "amb una escola abandonada, sense materials i que només comptava amb la bona voluntat dels alumnes i del mestre", explica el comissari de l'exposició "Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar", Sergi Bernal. La mostra es pot veure al Museu Marítim de Barcelona.

El títol de mestre l'havia obtingut anys abans, el 1929 i havia treballat en diferents escoles de Madrid fins que el 1932 va tornar a Catalunya com a mestre interí a Vilanova i la Geltrú (Garraf), on va començar a posar en pràctica les tècniques pedagògiques renovadores del francès Célestin Freinet. Aquesta pedagogia consistia en "donar la paraula al nen" i en ella la impremta "es convertia en un element d'aprenentatge i socialització imprescindible", ha explicat Bernal.

Cap a Burgos amb una impremta i un gramòfon



Benaiges va arribar a l'escola rural de Burgos acompanyat per una impremta i un gramòfon, amb l'"objectiu d'atorgar el protagonisme als nens, donant-los veu i paraula i ensenyant-los a entendre i interpretar el seu entorn", ha descrit el comissari.

Per això, els aproximadament 25 alumnes d'aquella escola rural, d'edats variades i que treballaven de manera cooperativa, van confeccionar petites publicacions amb el nom d'"Esbarjo" o "Gestos" en les que van escriure sobre els temes d'estudi a l'aula, com la família, els viatges o el paisatge i que es van convertir en un retrat de com percebien el món aquells estudiants.

D'aquells exemplars s'imprimien diverses còpies, que s'enviaven a altres centres escolars de poblacions com Briviesca, Barcelona, Madrid, Sabadell, Mont-Roig del Camp, València, Mallorca, Osca, Mèxic i Cuba.

Benaiges "va establir una espècie d'internet actual", ha explicat el comissari, en el que els alumnes d'escoles que utilitzaven la pedagogia Freinet "intercanviaven impressions i coneixement".

Afusellat després de passejar mig nu per Briviesca



Sergi Bernal ha explicat que va començar a investigar en la història d'Antoni Benaiges el 2010, quan visitant la fossa comuna situada a La Pedraja (Burgos) va escoltar que algú deia que aquí estava enterrat qui va ser el seu mestre, i les restes del qual no s'han pogut localitzar.

Antoni Benaiges va ser detingut el 19 de juliol de 1936 i afusellat el 25 de juliol, després de patir tortures i ser passejat mig nu pel municipi de Briviesca (pròxim a Bañuelos) per humiliar-lo públicament, afirma el comissari després de recollir el testimoni d'algunes persones que "encara estan vives i recorden l'episodi".

L'exposició



A partir d'una fotografia de gran format que mostra la façana actual de l'escola, que actualment està en estat d'abandonament, els visitants accedeixen a una aula republicana de l'any 1934-36, recreada a partir de pupitres escolars procedents d'una antiga escola de Santillana del Mar.

A la taula del professor, el crucifix que fins al moment presidia l'aula se situa al calaix, i per les finestres es recreen escenes pròpies de la dècada dels 30 i 40 a Espanya.

A la mostra s'exhibeix una fotografia del grup d'escolars d'Antoni Benagies, en la que el docent se situa darrere dels nens "refusant el protagonisme, que concedeix als nens", ha remarcat el comissari.

Precisament, arran de la visita del fotògraf, els nens van elaborar un llibret anomenat "el retratista", en el que van descriure les seves impressions, i la reproducció del qual es pot veure a la mostra al costat d' onze llibrets més, procedents de l'arxiu de la família Benaiges.

«El mestre ens ha dit que ens portarà a veure el mar»



Nens barcelonins han posat veu a alguns dels fragments de les redaccions en les quals els alumnes de Benaiges descriuen el mar, que els visitants poden escoltar a partir d'uns cargols de mar.

"El mar serà molt fondo. Serà de fondo com dues vegades el penell de la torre. I tindrà dos metres de llargària", o "Molta sorra. El mestre ens ha dit que ens portarà a veure'l i que ens tirarem a nedar" són alguns dels fragments que es poden escoltar.

L'exposició també mostra una impremta escolar i un calaix de tipografies d'impremta de mitjans del segle XX, procedents de l'Escola Experimental Freinet de Veracruz (Mèxic), on el comissari ha explicat que "existeixen documents amb referències a Antoni Benaiges".

Estrelles de mar, cargols de mar, plantes, i llibres de pedagogia de l'època recreen allò que podria ser el museu de l'escola.