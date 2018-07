Els actors Nicolas Cage i Ed Harris rebran el Premi Honorífic del festival de Sitges

Els actors Nicolas Cage i Ed Harris seran a Sitges per rebre el Gran Premi Honorífic en la 51a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic, que tindrà lloc del 4 al 14 d'octubre. A més, en el marc del certamen, Cage també presentarà Mandy, el thriller del director Panos Cosmatos del qual n'és el protagonista. El festival culminarà amb un concert de John Carpenter, una figura de culte del cinema de terror, que repassarà les bandes sonores de les seves pel·lícules, entre les quals destaca La noche de Halloween, que celebrarà el seu 40è aniversari al certamen. Aquest serà l'únic espectacle del director i compositor a Espanya dins de la seva gira europea.

El director del festival, Àngel Sala, va avançar ahir una part dels títols que integraran la Secció Oficial, amb una important presència del cinema iberoamericà amb films com els argentins Animal, d'Armando Bro II, i Muere, monstruo, muere, d'Alejandro Fadel, la colombiana Siete cabezas, de Jaime Osorio, i la portuguesa Diamantino, de Gabriel Abrantes i Daniel Schmidt. A part, destaca la producció catalana El año de la plaga -adaptació de la novel·la homònima de Marc Pastor-, dirigida per Carlos Martín Ferrera i protagonitzada per Ivan Massagué, Ana Serradilla, Míriam Giovnelli, Sílvia Abril i Juanra Bonet.