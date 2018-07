El Circuit Estepa Mediterrània presenta el seu cartell més paritari

El Circuit Estepa Mediterrània, el certamen 'off' de la Fira Mediterrània de Manresa, arriba a la novena edició amb 16 actuacions, entre les quals hi ha grups consagrats i de primer nivell. Doctor Prats, Feliu Ventura, Roba Estesa i Skatalites seran a un certamen que, alhora, busca ajudar a les noves formacions a introduir-se al mercat. Enguany, per primera vegada, el cartell comptarà amb més d'un 50% de bandes amb components femenins i, entre les propostes d'artistes emergents, destaca també la preeminència de la Catalunya Central, amb prop del 43% de la programació. L'Estepa Mediterrània, organitzat conjuntament per la Fira Mediterrània i la Casa de la Música de Manresa, se celebrarà entre el 4 i 6 d'octubre.

Segons ha explicat el director de Casa de la música de Manresa, Dani Castellano, del cartell d'aquest 2018 destaca que serà el cartell més paritari d'ençà que va arrencar l'any 2010 amb més d'un 50% de bandes amb components femenins. A més, amb la voluntat de mantenir l'essència i servir de trampolí pels que comencen, hi haurà una àmplia presència d'artistes de la Catalunya Central, concretament el 43% dels participants.



Trampolí per a altres artistes

Tant el director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa, David Ibáñez, com el coordinador de la Xarxa de Cases de la Música de Catalunya, Jordi Planagumà, han coincidit en assenyalar el trampolí que pot comportar ser a l'Estepa Mediterrània pels artistes. Ibañez ha posat com a exemple el cas de l'Hora de Joglar, que després de passar pel certamen 'off', va actuar a la fira i properament serà en un dels festivals de rock més importants d'Europa.

Segons Ibañez, certàmens com l'Estepa Mediterrània són importants perquè permeten a la mateixa Fira Mediterrània "arribar més lluny i ser més forts". "Al final una fira és la suma de les seves aliances", ha assegurat.

Tres escenaris

El Circuit Estepa Mediterrània comptarà amb tres escenaris: la Sala Stroika, el cafè Voilà i la plaça Europa. A més, paral·lelament, per primera vegada s'ha organitzat una trobada amb la responsable de l'àrea professional de Fira Mediterrània, Anna Vilanova, per tal d'ajudar als artistes a aprofitar les eines que els dona la Fira Mediterrània per difondre els seus treballs.

L'aparador de l'escenari de la plaça Europa

En la presentació, Planagumà ha remarcat "l'interès" que desperta el certamen que, en aquesta edició, ha rebut més de 300 peticions de bandes per participar en l'escenari que posen les Cases de la Música a la plaça Europa per ajudar als nous artistes a donar a conèixer els seus treballs.

Després de la selecció realitzada per la mateixa Casa de la Música s'han triat cinc propostes. Es tracta d'Eròtic-Giust, Alverd Oliva, Sant Pau Rhum Band, JoKB, Marga Mbande i Suu.

Sis formacions al Voilà

Aquesta edició repetirà el cafè Voilà de Manresa com a escenari. Enguany, però, seran tres dies de concerts amb un total de sis formacions. Entre elles hi serà la jove artista bagenca Giula. Després d'haver-se donat a conèixer a través de les xarxes socials el seu treball i d'haver participat en un concurs de futurs talents a la sala Stroika de Manresa, la jove reconeixia en la presentació "l'emoció" que suposarà pujar a l'escenari del Voilà.

En el cafè manresà també hi seran Anaïs Vila, Arya Cano, Cèlia Vila, Morlan River i Lu Rois.