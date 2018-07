Deu llibres per enganxar-te a la lectura aquest estiu

L'estiu sol ser una bona època per a gaudir de la lectura. Aprofitar les vacances i els dies de descans per a llegir és una de les assignatures pendents que molts deixen per a l'estiu. Si estàs buscant algun títol per poder gaudir a la platja, piscina, a l'aire lliure o simplement a casa sense passar calor, aquí et proposem una sèrie de llibres als quals enganxar-aquest estiu.



'Fariña' de Nacho Carretero

Fa només un mes que el jutge aixecava el segrest de 'Fariña' i l'obra de Nacho Carretero ja s'ha convertit en tot un èxit en vendes. A través dels testimonis directes de capos, policies, periodistes, penedits o mares de toxicòmans, l'autor retrata amb minuciositat el narcotràfic a Galícia. Si et va enganxar la sèrie, ja saps el que es diu: el llibre sempre és millor.

'Jo sóc aquell que va matar Franco', de Joan-Lluís Lluis

El personatge que afirma haver matat Franco, Agustí Vilamat, neix el 1916 en una casa modesta de Solsona. Tot i ser un nen prudent, contemplatiu, perd un ull en un accident absurd. Aviat, gràcies a les revistes infantils que guarda un notari amic de la família, descobreix el gust per la lectura i pels secrets de la llengua, que no l´abandonarà mai. I així, uns anys més tard, baixa a Barcelona a fer de corrector lingüístic, poc abans que esclati la guerra. Una guerra que no s´acaba el 1939, perquè Franco, cedint a les pressions de Hitler, declara la guerra als Aliats i travessa els Pirineus. I la primera acció bèl·lica de l´exèrcit franquista a França és de bombardejar el camp d´Argelers, on ha anat a parar l´Agustí. Què farà aleshores el jove enamorat dels diccionaris?

'Morder la manzana' de Leticia Dolera

L'actriu Leticia Dolera s'està convertint en tot un referent del feminisme a casa nostra. De fet, l'actriu va publicar fa uns mesos aquest llibre en què narra les històries de dones valentes que van marcar el camí de seguir de les més joves. Una obra d'empoderament feminista per a totes les edats.

'La desaparició de Stephanie Mailer', de Joël Dicker

Una nit d'estiu de 1994, la plàcida població de Orphea assisteix a un festival de teatre. Mentrestant, un home recorre els carrers buits buscant a la seva dona, fins a trobar el seu cadàver a casa del regidor. Dos joves policies resolen amb èxit el cas, però 20 anys més tard una periodista anomenada Stephanie Mailer els assegura que es van equivocar d'assassí. Dies després, la dona desapareix. Així comença el poderós thriller d'Dicker, una obra plena de'flashbacks', voltes de rosca i amb un inesperat i inoblidable desenllaç. L'editorial 'La Campana' ha publicat el llibre en català.





'La dona a la finestra', de A.J. Finn

La primera novel·la de Daniel Mallory, el nom real d'A J. Finn, s'ha convertit en un dels thrillers més aclamats de l'any. Anna Fox, una dona que viu reclosa a casa de Nova York, es passa els dies xatejant amb altres agorafòbics, bevent vi i veient pel·lícules antigues. Un dia arriben al barri seus nous veïns, la típica família perfecta, i tot canvia quan Anna veu des de la finestra alguna cosa que no hauria d'haver vist. El singular d'aquest thriller és que el que sent el seu protagonista ho ha sentit en les seves carns l'autor: va patir agorafòbia durant anys.

'Les filles del capità', de María Dueñas

L'autora de 'El tiempo entre costuras' va publicar fa uns mesos la qual ja està sent una de les novel·les de l'any. María Dueñas posa cara al drama de l'emigració espanyola durant la Guerra Civil a través de la història de Victòria, Mona i Llum, tres joves que van creuar l'oceà a la força per assentar-se al Nova York de 1936. Una lectura àgil i commovedora que no podria faltar en aquesta llista.

'Cims borroscosos', Emily Brontë

Quina millor manera de celebrar el 200è aniversari del naixement d'Emily Brontë que llegint aquests dies un dels seus clàssics més universals. Aquesta novel·la s'ha convertit en la gran obra romàntica per excel·lència, arribant a inspirar pel·lícules, seqüeles o fins i tot cançons. Criticada en la seva època, 'Cims borrascosos' va ser un llibre avançat al seu temps en què la intensitat i la bogeria es palpen a cada pàgina.

'El conte de la serventa', de Margaret Atwood

Tot i que es va publicar a la dècada dels 80, l'obra d'Atwood està més de moda que mai gràcies a la sèrie de Hulu que acaba d'emetre Antena 3 a Espanya. En el seu moment l'autora va aconseguir barrejar en aquesta distopia la crítica social, el tracte a les dones, la religió i la ciència ficció d'una manera magistral. Xavier Pàmies ha traduït el llibre al català amb l'editorial 'Quaderns crema'.

'Els estranys', de Raül Garrigasaït

Guardonada com a millor novel·la catalana de l'any, situa el lector a l'any 1937, en plena guerra carlina. El protagonista, un jove prussià travessa el Pirineu per lluitar a favor de l'Ordre, però un malentès el deixa encallat a una ciutat ruïnosa i desconcertant.

'Permagel' d' Eva Baltasar

Una suïcida aficionada al sexe i a la vida improductiva se salva quan ha d'ocupar-se d'una nena: aquesta és la trama de 'Permagel, primera part d'una trilogia sobre la vida d'una dona contemporània. Permagel és aquella part de la terra que no es desglaça mai i és la membrana que revesteix l'heroïna del llibre: una manera de preservar la part tovíssima que hi ha dins d'una persona en formació.