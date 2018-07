La meitat de la població catalana va visitar un museu el 2017

El 49,4 % de la població més gran de 14 anys de Catalunya ha visitat exposicions, museus, monuments o galeries d'art durant el 2017. Així ho conclou un informe publicat pel departament de Cultura i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural fet públic ahir. Els usuaris que més els freqüenten tenen entre 14 i 24 anys i, entre aquests, els estudiants són els que lideren l'índex de participació.

Si es posa el focus en la visita a museus, s'observa que el 42,7 % dels catalans declara haver visitat com a mínim un museu l'últim any, 1,7 punts més que el 2016. D'aquests, més de les dues terceres parts han visitat un o dos equipaments i una tercera part n'ha visitat tres o més. Destaca que el 63,7 % dels enquestats els ha freqüentat mentre era de viatge o bé en una sortida de cap de setmana. El 30,3 % declara haver visitat monuments.

Com ja es va concloure en la primera enquesta d'hàbits culturals presentada el 2015, el nivell d'estudis és un dels factors més determinants a l'hora de visitar museus i exposicions i hi té una forta influència el nivell de la mare. La renda familiar disponible continua sent un altre factor que diferencia qui visita més el patrimoni cultural. També, els qui disposen d'una renda o un nivell d'estudis més elevat fan servir més Internet que la resta de la població i tenen un índex molt més alt de lectura de premsa diària i escolten més la ràdio.

La manca de temps i les responsabilitats familiars són el principal motiu que s'addueix per no visitar museus o no anar-hi amb més freqüència. En segon lloc se situaria la manca d'interès, i en tercer lloc, el preu. El públic dels museus catalans s'informa, sobretot, a través de la web de l'equipament. Si el museu a visitar és de fora de Catalunya, la majoria utilitza guies turístiques i webs que no són les del museu. Pel que fa al públic que no visita els museus i altres centres expositius, aquest té un nivell inferior d'estudis, menys renda familiar, consumeix menys diaris, ràdio i cultura i la seva principal barrera és la manca d'interès.

L'informe ha estat elaborat a partir de les dades de l'Enquesta de Participació Cultural de Catalunya 2017 realitzada pel departament de Cultura i que afecta tots els àmbits culturals. La intenció? Aplicar les mesures oportunes per incrementar l'interès i les visites.