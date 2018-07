Un aparador per enlairar propostes emergents

«Ens agrada que els grups toquin a la fira, però també que vinguin a l'àrea professional i facin feina», va explicar ahir Jordi Planagumà, director de les Cases de la Música de Catalunya. «Som un petit aparador que pot ajudar a fer un pas més cap a la punta de la piràmide», va afegir.

En la seva vessant de mercat, la fira procura proporcionar a les formacions emergents un espai per donar-se a conèixer dins de la indústria musical. Amb aquesta finalitat, s'ha programat per al 27 de setembre una trobada amb la responsable de l'àrea professional del certamen, Anna Vilanova, tal com va apuntar Dani Castellano, director de la Casa de la Música de la capital bagenca.

Per exemplificar el pes que pot tenir per a un grup aprofitar la llotja de la fira, el director artístic de la Mediterrània, David Ibáñez, va anotar el nom d'Hora de Joglar, que primer va participar en l'Estepa i després a la programació oficial del festival manresà.

«Participar en un showcase o una convocatòria professional et pot proporcionar un disc, una actuació, una gira...», va comentar Planagumà, que convida les bandes a moure's en aquest terreny.